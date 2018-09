ok, Novinky

Pronásledování kolem druhé hodiny ráno odstartoval podle strážníků přestupek - auto nemělo na křižovatce U Bulhara zapnutá světla. Šofér zprvu zastavil, ale jakmile se přiblížila hlídka, sešlápl plyn a začal ujíždět do centra města, kde se vyhnul zátarasu a naboural jedno ze služebních aut.

„Zběsilá jízda ve vysoké rychlosti pokračovala přes Štefánikův most, nábřeží Kapitána Jaroše až na Bubenské nábřeží. Tam pronásledované auto narazilo do vozidla, které jelo stejným směrem. Srážkou byl vůz nevinného řidiče odmrštěn do sloupu s trolejovým vedením. Následkem nárazu došlo k utržení jedné z trolejí, která na něj spadla,“ informovala mluvčí strážníků Irena Seifertová. V nabouraném autě se zranili dva lidé.

Auto hořelo



Pronásledovaný vůz pokračoval ještě o sto metrů dál, během kterých řidič vyskočil za jízdy a zůstal ležet na silnici. Byl zadržen spolu se spolujezdcem, který se chystal k útěku.

„Kontrolou databází bylo zjištěno, že třiadvacetiletý řidič nemá řidičské oprávnění a automobil byl veden v databázi odcizených vozidel. Strážníci se ještě před příjezdem hasičů pokusili uhasit odmrštěné vozidlo, které se chvíli po nárazu vznítilo,“ konstatovala Seifertová.

Požár se po chvíli podařilo uhasit a celou událost si přebrali k dalšímu šetření policisté. Dva zraněné odvezla sanitka.