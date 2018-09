Patrik Biskup, Právo

„Obžalovanému výrazně přitěžuje surový a trýznivý způsob jeho jednání, které trvalo po delší dobu a které bylo pro poškozenou velmi traumatizující. Dopustil se takového činu na osobě, kterou znal a která tím byla velmi otřesena,“ uvedl předseda senátu Jaromír Veselý.

Obětí je Moldavanka, se kterou Jansta pracoval v mlékárně. V červnu ji vylákal k přírodnímu jezírku do lokality zvané Lomeček pod záminkou, že jí chce ukázat objekt v zahrádkářské kolonii, který by si se svým manželem mohla bezplatně pronajmout. Tam ji napadl.

„Se slovy, že dnes tady zemřeš, poškozenou svlékl donaha, svázal jí ruce i nohy a lepicí páskou přelepil také oči. Bil ji pěstí do obličeje a do hlavy, zasouval penis do úst, kousal do prsou a štípal po celém těle,“ uvedla státní zástupkyně Marcela Šímová.

Chtěl vyzkoušet svazování



Jansta přiznal, že se mu žena líbila. Chtěl si vyzkoušet, jak by na něho působilo, kdyby ji při sexu svázal a ponižoval. „Sám jsem submisivní povahy, ale už mě takové sexuální praktiky s partnerkou neuspokojovaly. Potřeboval jsem to změnit,“ tvrdil u soudu obžalovaný muž.

V osudný den poškozené zavolal s tím, že má pro jejího manžela dárek k narozeninám a že by jí ho rád ukázal. Tak se kolem deváté večer sešli ve městě. „Řekl, že si půjdeme prohlédnout chatu, kde můžeme s manželem bydlet a platit jen energie. Nic zlého jsem netušila. V práci se choval normálně, měla jsem dokonce pocit, že mě jako ženu vůbec nevnímá. I během chůze se zdál být v pořádku, povídali jsme si,“ uvedla cizinka před soudem, co předcházelo samotnému ataku.

Řekl, že tohle je teprve začátek, že má pro mě ještě něco připraveného. poškozená

Změna chování o sto osmdesát stupňů přišla v okamžiku, kdy se ženě zdála cesta již dlouhá a chtěla se vrátit. „V tu chvíli mě zezadu chytil za krk a dotáhl až k nějakému jezírku. Tam mě povalil na trávu a sedl si mi na nohy. Sáhla jsem rychle po telefonu, ale on mi ho vytrhl a zahodil do křoví. V tu chvíli jsem začala přemýšlet o útěku. Pak jsem mu jednou rukou zmáčkla přirození a druhou ho bouchla do ohryzku na krku. Podařilo se mi vysmeknout, ale během pár kroků jsem zakopla a upadla. Dohnal mě a za vlasy přitáhl zpět,“ líčila cizinka dramatické chvilky.

O útěk se pokusila ještě jednou, a to když ji vysvlékl a sám si začal stahovat šortky. „Jakmile je měl u kolenou, kopla jsem ho do rozkroku a nahá utíkala pryč. Zase mě dohnal a odvedl zpět. Pak mi svázal ruce a nohy a do pusy mi strčil penis. Křičel, že mu to dělám špatně a začal mě fackovat. Pak ho vyrušilo auto, které přijelo k jezírku,“ vypovídala dále žena.

Vyrušil ho telefon



V ten okamžik se snažila křičet o pomoc v naději, že ji řidič přijíždějícího vozidla uslyší. „On mě ale zatáhl víc do křoví a celý obličej mi omotal lepenkou. Řekl, že tohle je teprve začátek, že má pro mě ještě něco připraveného. Opakoval, že je to moje poslední noc, že nepřežiju a že mé tělo pak hodí do lomu, kde ho nikdo nenajde,“ vybavovala si cizinka hrůzné chvíle.

Pak ženu začal štípat a kousat po celém těle, snažil se jí z pupku vytrhnout piercing a uhasit o ni cigaretu. „Pořád se ptal, jestli mě to bolí,“ poznamenala poškozená.

Zásadní zvrat přišel, když muži začal zvonit mobilní telefon. „Z toho hovoru jsem poznala, že mu volala přítelkyně. Když domluvili, přeřízl mi pouta. Pak mi sundal pásku z obličeje a nechal mě obléknout. Zeptal se, jestli mu odpustím, a nechal mě jít,“ uzavřela žena, která musela následně podstoupit léčebný program, aby se dostala z depresí.

Jansta se u soudu přiznal. „Když jsem ji pustil, řekl jsem, ať zavolá policisty, že tady počkám. Když se nic nedělo, odešel jsem zpátky do města. Vzal jsem si lano a chtěl se jít oběsit. Pak mi volal její manžel, kde jsem. Tak jsem řekl, že u hotelu Beránek, a tam mě taky zatkla kriminálka,“ řekl Jansta, který si po vynesení rozsudku nechal lhůtu pro případné odvolání.