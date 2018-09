Radim Vaculík, Právo

Právu informaci o Vokálově pohybu potvrdil Michal Bucháček z tiskového oddělení českého ministerstva zahraničí. Vokál je však i nadále na Ukrajině stíhán a údajně mu tam hrozí čtyř až sedmiletý trest. „Tato stanovená lhůta vypršela 21. června, takže jeho povinnost zdržovat se tam skončila, a mohl se tedy legálně vrátit,“ uvedl Bucháček.

Vokálovi tak nyní nic nebrání v tom, zúčastnit se tento týden v Praze hlavního líčení v kauze údajného vyzrazení chystané policejní akce, kde je bývalý vysoce postavený policista obžalován. Případem se začne zabývat Obvodní soud pro Prahu 5 ve čtvrtek. [celá zpráva]

Týká se razie v tzv. kauze Vidkun, kterou detektivové ÚOOZ rozjeli 13. října 2015 v brzkých ranních hodinách. Tehdy pozatýkali na Olomoucku tamní policisty, hejtmana a podnikatele kvůli údajným únikům z trestních řízení. Dodnes není uzavřena.

Komunikaci na Viberu nesmazal



Vokál je pak podezřelý z toho, že jako podřízený tehdejšího šéfa ÚOOZ Roberta Šlachty toho rána poslal svému známému, brněnskému podnikateli a někdejšímu policejnímu informátorovi Albinu Arifovičovi poznatky o tom, co a proti komu se chystá. Arifovič se prý bál, jestli se ho zásah nedotkne.

Bývalý šéf ÚOOZ Robert Šlachta

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Vyšetřovatelé GIBS našli důkazy ve Vokálově tabletu. S Arifovičem si psal přes aplikaci Viber, ale konverzaci nesmazal. Arifovič stíhán není, protože inspekce nezjistila, že by informaci poslal někomu dalšímu. Vokálovi v tomto případě hrozí za zneužití pravomoci úřední osoby trest od jednoho roku až do pěti let vězení.

Šlachta jako svědek



Bývalý detektiv ale vinu jednoznačně popírá. Podle jeho vyjádření v médiích v době, kdy měla být domnělá zpráva z jeho tabletu odeslána Arifovičovi, byl prý na cestě do práce a tablet zůstal doma. S tímto brněnským podnikatelem se pak prý navíc o případu bavil až den po samotném zátahu, tedy v okamžiku, kdy už o něm informovala média.

Podle Vokálova mínění šlo v kauze inspekci hlavně o to, aby si přes něj vyšlápla na bývalého nadřízeného Šlachtu. Ten ve věci vystupuje jako svědek. Sám Šlachta dodnes trvá na tom, že razie přesto proběhla úspěšně. A o tom, že by Vokál měl něco vyzradit, neví.