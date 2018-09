Patrik Biskup, Právo

Hynek jako znalec zaplacený obhajobou zpochybnil závěry posudků psycholožky a psychiatra, kteří poškozenou v průběhu trestního řízení vyšetřili a dospěli k tomu, že se u ní v důsledku emočně vypjaté situace, způsobené jednáním obžalovaného, rozvinula posttraumatická stresová porucha.

Hynek před soudem loni v únoru prohlásil, že podle jeho názoru není prokázáno, že by vznik duševní nemoci poškozené souvisel s jednáním obžalovaného. Podle státního zástupce neměl znalec pro posudek patřičné podklady.

Hynek: Osobní kontakt není nezbytný



„Posuzovanou nevyšetřil a stanovil diagnózu. To je v rozporu se zákonem o znalcích,“ stojí v obžalobě.

Hynek před soudem obvinění odmítl. „Z mého pohledu osobní kontakt s posuzovanou nebyl nezbytný. Vycházel jsem z toho, co zjistili znalci přede mnou v rámci jejího vyšetření. Dospěl jsem ale k jinému závěru. To nelze označit za záměr prezentovat nepravdu. Zúročil jsem svoje padesátileté zkušenosti,“ vypověděl Hynek.

Oponentní znalec



Podle jeho názoru verbální komunikace s pacientem není to nejdůležitější ani rozhodující při psychiatrickém vyšetření. Tvrdil, že ženu vidět nepotřeboval. „Jak ji vyšetřil kolega, bylo v pořádku. Udělal bych to stejně. Tady šlo o to, že jsem došel k jinému závěru,“ konstatoval Hynek s tím, že byl v podstatě v pozici oponentního znalce.

„Prostě každý jsme dospěli k jinému závěru,“ uzavřel Hynek, který se do povědomí širší veřejnosti dostal v roce 2003, kdy jej v ordinaci posekal mačetou pacient a stát mu následně z rozhodnutí soudu vyplatil několikamiliónové odškodné.