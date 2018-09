Radim Vaculík, Právo

Jde o odborné vyjádření z loňského prosince od experta na statistiku, který se zabýval správností postupu ministerstva při rozhodování o konkrétních částkách pro sportovní sdružení.

Vyjádření znalce přitom rozebírá tabulku, kterou vytvořila jedna z úřednic resortu vedeného tehdy ministryní Kateřinou Valachovou (ČSSD). Navrhuje v ní, jak rozdělit v roce 2017 půlmiliardu pro jednotlivé sportovní spolky.

Podle experta přizvaného policií, děkana Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Jakuba Fischera, dotyčná úřednice jako autorka tabulky mohla sportovní dotace libovolně navrhovat tak, jak sama chtěla. Tedy aniž by bylo jasné, podle jakého klíče částky chtěla rozdělit.

Hodnoticí kritéria pro určení výše dotací měl upravovat metodický pokyn ministerstva, který však nikdy nenabyl platnosti, a jeho návrh byl navíc nekonkrétní.

Jde přitom o jeden ze stěžejních důkazů proti Janstovi. Policie ho viní z toho, že nezákonně zjišťoval informace o dění na ministerstvu a tlačil na to, aby ČUS dostala víc peněz. V kritizované tabulce vytvořené úřednicí ministerstva měla unie loni dostat 48,5 miliónu korun, zatímco například Český olympijský výbor (ČOV) 64,4 miliónu.

Jansta však s odkazem na více než miliónovou členskou základnu ČUS oproti nulové v případě olympijského výboru chtěl o dvanáct miliónů více právě na úkor ČOV. Ministerstvo mu nakonec požadovanou částku 60 miliónů přikleplo. Nicméně peníze nakonec nevyplatilo, protože loni vše zastavila policejní razie.

Peltovi může posudek přitížit

Jansta Fischerovým dokumentem podle zjištění Práva při výslechu opakovaně argumentoval jako důkazem, který svědčí v jeho prospěch. „Ministerstvo ponechalo zcela na libovůli administrátorky, komu co v návrhu přidělí, neboť ji nezavázalo žádnými pravidly,“ řekl Jansta v prohlášení, které přečetl při výslechu 28. srpna na policii.

„Byl jsem obviněn za to, že jsem se v rámci svých možností, tedy zejména přínosem informací o tom, co se aktuálně děje, snažil zabránit možným následkům protiprávního, popřípadě nekompetentního jednání samotných pracovníků ministerstva, za to mám být po zásluze potrestán. To se jeví jako skutečně absurdní,“ podotkl.

Po přečtení prohlášení dál odmítl odpovídat na otázky policie i obhájců ostatních obviněných.

Odborné vyjádření vyžádané policií sice zřejmě nahrává Janstově obhajobě, v případě hlavních podezřelých v této kauze však může mít zcela opačný efekt.

Skutečnost, že šlo miliónové částky rozdělovat libovolně bez jasných pravidel, potvrzuje přesvědčení policie, že výši sportovních dotací nezákonně ovlivňoval hlavní aktér případu, někdejší šéf Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta (53).

Činil tak údajně podle svých soukromých zájmů spolu s dnes už bývalou náměstkyní ministryně školství a rovněž obviněnou Marcelou Kratochvílovou (43), která měla rozdělování peněz pro sport na starosti.

Scházeli se v jednom pražském bytě a podle odposlechů se tam domlouvali, komu a jaké částky ministerstvo přidělí. A to ještě před zasedáním expertní komise, která měla o rozeslání téměř půlmiliardy pro rok 2017 rozhodovat.

Miroslav Pelta

FOTO: Petr Kozelka, Právo

Policie je oba obvinila jako první už loni v květnu. Všem obviněným hrozí pět až dvanáct let vězení.

Dozorový státní zástupce Ondřej Trčka minulý týden nechal zablokovat Miroslavu Janstovi a také Miroslavu Peltovi část jejich majetku, a to ve výši případného peněžitého trestu, který by v případě odsouzení mohli dostat.