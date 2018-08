Petr Kozelka, Právo

Podle státního zástupce Ivana Hrazdiry muž osahával své dvě vnučky v době, kdy jim bylo okolo 12 let. Starší ze sester se svěřila, že útokům svého dědy musela čelit několikrát.

„Obžalovaný ji osahával přes oblečení a pak i na holém těle na přirození. Svého jednání zanechal až ve chvíli, kdy do pokoje vstoupila jeho manželka, a když to uviděla, začala křičet,“ řekl státní zástupce.

Kategoricky obžalobu odmítám, ničeho jsem se nedopustil. obžalovaný

U druhé vnučky muže podle obžaloby nezastavilo ani to, že dívka trpí mentální retardací. „Přes její odpor ji nahou osahával a nejméně v jednom případě jí zasunul penis do přirození. Věděl přitom, že kvůli svému postižení tomu, co se děje, nerozumí a ani na to nedokáže reagovat,“ dodal Hrazdira.

Sám obžalovaný v prohlášení, jež přečetl soudu a které mu, jak neochotně přiznal, pomohli sestavit další členové rodiny, razantně svou vinu odmítl. „Kategoricky obžalobu odmítám, ničeho jsem se nedopustil. Dům byl u nás vždy plný lidí a dveře do pokoje, kde se to mělo dít, jsou vždy otevřené. Navíc já jsem se o děti, které byly u nás, nijak zvlášť nezajímal, ani jsem s nimi moc nemluvil. Kolikrát jsem ani nevěděl, kdo u nás přespával, to řešila manželka,“ tvrdil důchodce. „Jsem z toho velice rozčílený, koukám na to jak jelen,“ dodal.

Měl osahávat i snachu



Vyšetřování se spustilo poté, co se postižené děvče svěřilo druhé babičce. „Řekla mi, že ji druhý děda šikanuje, že jí sahá na prsa a mezi nohy,“ vypověděla babička. Matka dívek pak potvrdila, že i ona sama měla s bývalým tchánem problém. „Když jsme bydleli u nich, zkoušel mě osahávat,“ vypověděla. Stejnou zkušenost pak potvrdila i další snacha.

Neochvějně stála za obžalovaným jeho manželka. „Vnučka mi pak řekla, že si to vymyslela. Já jsem jí vysvětlila, že děda by mohl jít do vězení, že bychom neměli tolik peněz a že bychom se nemohli tak často vídat,“ prohlásila o hovoru se svou postiženou vnučkou.

Senát v čele s Milošem Ždárským vynese v případu verdikt po výslechu dalších svědků a znalců.