Novinky

„Dospěla jsem k závěru, že oba dva se jednání nedopustili v úmyslu. Jedná se o nedbalost vědomou,“ uvedla ve stručném odůvodnění soudkyně Helena Králová. „Nesplnili úkoly, které jsou stanoveny zákonnými normami. Jsou zde dány kroky, které má policejní hlídka učinit, a k tomu ze strany obžalovaných nedošlo,” podotkla Králová.

Policisté byli původně obžalovaní ze zneužití pravomoci úřední osoby, vzhledem k tomu, že tento paragraf předpokládá úmysl, překvalifikovala soudkyně jednání na přečin maření úkonu úřední osoby z nedbalosti.

Žalobce navrhoval policisty potrestat zákazem činnosti, to ale přišlo soudkyni jako moc přísný postih. „Neuložila jsem trest zákazu činnosti, jeví se mi v daném případě nepřiměřeně přísným,“ dodala soudkyně.

Oba policisté trest přijali a práva na odvolání se na místě vzdali. Státní zástupce si na případné odvolání ponechal lhůtu. Rozsudek tak ještě není pravomocný.

Obhájce spokojen



Obhájce policistů Eduard Bruna s ním ale byl relativně spokojený. „Býval bych možná i usiloval o zprošťující rozsudek, ale protože jsem nechtěl nesmyslný návrh, kdo chce moc, nemá nic, tak jsem radši šel cestou takovou střední, to znamená, řekl jsem, že navrhuju tu nedbalost, a paní předsedkyně to uznala. Uznala jim tu nedbalost,“ komentoval po skončení jednání.

„To znamená, že ti hoši můžou zůstat v práci. Kdyby byli odsouzeni za úmyslnou trestnou činnost, tak by skončili po deseti letech. Bez výsluh, bez ničeho. Já si myslím, že by to nebylo správné rozhodnutí takhle je zničit. Nikdy neměli žádné pochybení. Já to vidím, jako spravedlivé rozhodnutí,“ dodal Bruna.

Michelle Sudků u soudu

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Státní zástupce Michal Muravský neměl o vině obžalovaných policistů pochyb. „(Obžalovaní) reálný poznatek o škrcení ze strany Michelle Sudků transformovali do závěru, že nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání,“ konstatoval Muravský s tím, že jejich hodinové šetření mělo jediný výstup, a to záznam o provedené dechové zkoušce.

„Je na místě je uznat vinnými ze spáchání přečinu zneužití pravomoci úřední osoby. Za adekvátní trest považuji zákaz činnosti na dobu minimálně dvou let,“ uzavřel Muravský.

Bruna odmítl, že by jeho klienti jednali úmyslně. „Je zcela vyloučeno, aby klienti jednali v úmyslu, ať už přímém nebo nepřímém. V nejzazším případě šlo o nedbalost a jsem schopen připustit, že šlo o nedbalost vědomou. Zcela určitě však nešlo o úmysl,“ řekl advokát.

Policisté Lukáš Kočer (vlevo) a Petr Michálek (vpravo) se svým obhájcem přicházejí k soudu

FOTO: ČTK

„Ano, neudělali všechny zápisy, ale neměli v plánu ji nějakým způsobem zvýhodnit. Proč by to dělali?“ ptal se řečnicky.

Bruna i Muravský nicméně zdůraznili, že činnost obžalovaných policistů nijak nesouvisí s následným vražedným jednáním Sudků. „Já jsem toho názoru, že oni spoléhali na myšlenku, že se záležitost bude řešit nejprve v psychiatrické léčebně,“ řekl Bruna.

Obžalobu odmítali



Oba policisté ve svých závěrečných řečech obžalobu odmítli. „Paní Sudků jsem viděl poprvé, nemám s ní žádný kontakt z minulosti, případně finanční záměr a od pohledu mi byla krajně nesympatická. Nechápu, proč bychom s kolegou měli této osobě nadržovat,“ odmítl obžalobu Kočer. Podle něj své pracovní povinnosti splnili a na místě se snažili řádně zjistit situaci.

Stejně tak i Michálek obžalobu kategoricky odmítl, stejně jako napomáhání k pokusu o vraždu. „To bych byl úplný blázen, a to já nejsem. Nikdy předtím jsme tu osobu neznali ani neviděli,“ řekl Michálek.

„Na místě jsme měli ztíženou situaci, jelikož nám bylo jednou ze svědkyň řečeno, že se nic oznamovat nebude. Věci nenahrávalo ani chování paní Sudků a dalších lidí v provozovně. Po našem příjezdu byl po našem příjezdu klid, z toho jsem usoudil, že se jí nic nestalo,“ připomněl policista a dodal, že v psychiatrické léčebně jim bylo řečeno, že se zachovali správně.

Sudků napadla zákaznici v kavárně na pražském Újezdě v červnu 2016. Na dívku zaútočila na toaletách. Srolovaným tričkem se ji pokusila zezadu škrtit. Dívka vykřikla, Sudků se vysmekla a ze záchodu vyběhla, čehož si všiml jeden ze zaměstnanců kavárny, který následně zavolal policii.

Policisté po prošetření incidentu nechali Sudků odvézt do psychiatrické léčebny v Bohnicích, podle obžaloby ale lékařům neřekli o útoku na záchodech.

Sudků z bohnické psychiatrické léčebny propustili po 15 dnech s tím, že je zdravá. Sudků v podstatě okamžitě po propuštění ubodala v obchodním domě na pražském Andělu 54letou zákaznici. Loni v březnu byla Sudků Městským soudem v Praze odsouzena za vraždu k výjimečnému trestu 30 let vězení. V době útoku byla podle soudu příčetná, chtěla se lékařům pomstít za to, že ji propustili, a zajistit si další pobyt v léčebně.