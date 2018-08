bad, Novinky

„Senát nemá žádný důvod pochybovat o tom, že skutkové závěry jsou správné,“ odmítla návrhy na nové důkazy soudkyně Blanka Bedřichová s tím, že nebyly splněny podmínky pro obnovu řízení.

Odsouzený navrhoval předvolat svědky z ubytovny, kde se svou manželkou bydlel. Ti podle něj měli dosvědčit, že jeho bývalá manželka při výpovědi před soudem opakovaně lhala. Muž zároveň žádal o vypracování nového posudku.

Játra zasáhl, ale ne zásadně, argumentuje obhajoba



„Nový znalecký posudek by mohl přinést pro odsouzeného příznivější výsledek,“ uvedla mužova obhájkyně Adéla Nečasová s tím, že by tak mohlo dojít k překvalifikování z vraždy na těžké ublížení na zdraví, protože nůž zajel „jen“ dva a půl centimetru pod kůži poškozeného. „Byla zasažena játra, nicméně nebyla zasažena nijak zásadně,“ prohlásila v závěrečném návrhu Nečasová.

S tím ale soud rozhodně nesouhlasil. „To není žádný argument, překvapuje mě závěrečný návrh paní obhájkyně, že játra nebyla zasažena nijak razantně,“ odmítla tvrzení obhajoby Bedřichová. „Každý ví, že pokud zaútočí nožem do břicha, do zad, že útočí na životně důležité orgány,“ dodala soudkyně.

„Vím, co jsem udělal, udělal jsem špatnou věc. Žádám potrestání, spravedlivé potrestání. Žádám obnovu, abych dosáhl spravedlnosti,“ prohlásil u soudu muž. „Pochybil jsem, zasloužím si trest, ale za to, co jsem udělal. Ne za to, co jste vymysleli,“ dodal. Podle svých slov nechtěl nikoho zavraždit. „Já nemám motiv. Řekněte mi někdo nějakej motiv!“ prohlásil na závěr.

„Zamítají se návrhy odsouzeného na výslechy svědků jako nadbytečné. Dále se zamítají návrhy na doplnění dokazování znaleckým posudkem z oboru soudního lékařství i znalecké posudky z oboru psychiatrie a psychologie na poškozenou,“ řekla Bedřichová.

Původně dostal patnáct let



Bývalý řidič pražské MHD se po vleklých sporech s bývalou, o 27 let mladší manželkou vypravil v červenci 2014 do stanice metra Kačerov, kde žena pracovala jako dozorčí turniketů. Vyzbrojen dvěma kuchyňskými noži se slovy „Já tě zabiju, ty děvko“ se pokusil exmanželku vytáhnout za krk okénkem ven, přičemž jí pohmoždil hlavu a krk. Ženě se podařilo ze sevření vyprostit.

Její bývalý manžel ale rozkopl dveře a vnikl za ní dovnitř. Za bývalými manželi ale přiběhl dispečer a zároveň nový partner ženy. Útočník ho po krátké potyčce pobodal do břicha, přičemž zasáhl i játra. Žena mezitím zavolala pomoc a muži, který se následně podrobil operaci, tím zachránila život.

Muž byl původně v roce 2015 odsouzen k patnácti letům vězení za dvojnásobný pokus o vraždu, odvolací soud trest následně o tři roky snížil. Na základě útočníkova dovolání ale Nejvyšší soud rozsudek zrušil a vrátil k novému projednání s tím, že šlo pouze o jeden pokus o vraždu. Městský soud tak na základě pokynů Nejvyššího soudu uložil jedenáctiletý trest, který v březnu 2016 potvrdil odvolací soud.