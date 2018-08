Patrik Biskup, Právo

„Poté, co při kontrole úředního záznamu zjistil, že se řidič nepodrobil opakované dechové zkoušce, vybídl policistu, aby změnil údaje tak, že řidič opakovanou zkoušku odmítl stejně jako lékařské vyšetření s odběrem krve,“ uvedl žalobce.

Policistu, který záznam o kontrole řidiče nakonec skutečně zfalšoval, potrestal soud loni v září roční podmínkou. Právě on při hlavním líčení uvedl, že ho k tomu Horváth navedl.

„Zavolal si mě s tím, že v úředních záznamech z kontrol, které jsem sepsal, je chyba, díky níž řidič vyvázne bez trestu, a naopak mě za to čeká sankce. Doporučil mi, abych to napravil tím způsobem, jakým jsem to potom udělal. Nejednal jsem správně, ale bál jsem se postihu, kterým mi hrozil,“ prohlásil 28letý nadstrážmistr, který kvůli odsouzení musel svléci uniformu.

Neměl důvod mu nevěřit

Horváth ale jakýkoliv nátlak na policistu odmítl. „Sám mi řekl, že řidiče vyzvali k odběru krve, ale že to odmítl. Tak jsem mu řekl, ať do úředního záznamu napíše, jak to doopravdy bylo. Neměl jsem důvod mu nevěřit,“ prohlásil u soudu Horváth.

Případ se točí kolem silniční kontroly z dubna 2016. Řidiči tehdy policisté naměřili v dechu půl promile alkoholu. Jenže udělali chybu, když neprovedli zkoušku opakovaně. Poté, co zjistili, že hodnoty mezi prvním a druhým nadýcháním se lišily o více než deset procent, byli podle předpisů povinni dát řidiči dýchnout ještě potřetí.

Jeden z členů hlídky pak na údajné doporučení Horvátha úřední záznam dodatečně upravil tak, že třetí dechovou zkoušku šofér odmítl stejně jako lékařské vyšetření s odběrem krve. U přestupkové komise pak řidič předložil jako důkaz tajnou audionahrávku z průběhu kontroly, z níž jasně vyplynulo, že ho nikdo ke třetí dechové zkoušce ani k odběru krve nevyzval.