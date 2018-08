zaš, kub, Novinky, Právo

Oheň podle Poncara řádí na třech místech podél železniční trati. Jedno z ohnisek se nachází zhruba půl kilometru od pňovanského nádraží. Na místě zasahují desítky profesionálních i dobrovolných jednotek hasičů ve více než patnácti jednotkách.

Na místě zasahuje přes 15 jednotek hasičů

FOTO: HZS Plzeňského kraje

Poncar uvedl, že hoří uvnitř v lesích, vždy zhruba 200 až 300 metrů od tratě. „Je to přízemní požár, maximálně se chytají menší stromky, do korun nám to ale neuteklo. Bude to dlouhodobější zásah,” upřesnil mluvčí kolem 15:30.

„Dvě lokality mají zhruba jeden a půl hektaru. Třetí je menší. Plamenné hoření jsme dostali pod kontrolu. Byla aktivována letecká hasičská služba,“ řekl Právu Poncar s tím, že na místo byl povolán policejní vrtulník a letoun letecké hasičské služby.

Rozsáhlý požár ničí les na několika místech

FOTO: HZS

Na událost musely zareagovat i České dráhy, které mezi stanicemi Stříbro a Plzeň-hlavní nádraží zavedly náhradní autobusovou dopravu.

Požár se nedostal do korun stromů

FOTO: HZS

Provoz mezi stanicemi Pňovany a Vranov u Stříbra je povolen pouze s motorovými lokomotivami. Příčina požáru zatím není známa.

Hasiči vyhlásili zvláštní stupeň požárního poplachu

FOTO: HZS Plzeňského kraje

Několik jednotek hasičů bojuje s požárem také na Berounsku, kde u obce Chodouň hoří les ve špatně dostupném terénu. Vyhlášen byl druhý stupeň poplachu. Hasiči požádali o pomoc leteckou požární službu.

BEZ KOMENTÁŘE: Požár lesa na Berounsku

„Čerpací stanoviště zřízeno v obci Chodouň, pro vrtulník se připravuje čerpání z rybníku v obci Tmaň,“ řekl mluvčí středočeských hasičů Ladislav Holomčík.