Vladislav Prouza, ČTK, Právo

„Celá střecha až po stavbu je pryč. To, co nebylo zděné, je pryč. Jen z toho koukají komíny, střecha na celém zámku neexistuje,” popsal následky požáru starosta Horního Maršova Pavel Mrázek.

Plameny zachvátily budovu, kde býval v minulosti dětský výchovný ústav, okolo páté hodiny ráno. Hasiči dostali požářiště pod kontrolu okolo desáté hodiny dopoledne.

Při hašení se snaží postupovat s maximální možnou obezřetností, aby z památkově chráněného objektu něco zbylo.

Při požáru chátrajícího zámku v Horním Maršově byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř možných.

FOTO: Hasiči obce Horní Maršov, Facebook

Proč začalo hořet, určí vyšetřování. „Pracujeme se všemi verzemi," řekl mluvčí krajské policie Jan Čížkovský. V úvahu tak podle něj přicházejí například technická závada, nedbalostní jednání i úmyslné zapálení.

Místní spekulují o úmyslném založení požáru. Dvojice svědků z okolních domů slyšela nezávisle na sobě pískot gum auta a následný výbuch. Vzduch prý prosytil zápach benzínu a záhy zámek zachvátily plameny.

„Lidé, co to slyšeli a viděli, okamžitě volali hasiče,“ řekl Právu důvěryhodný zdroj, podle nějž se šlo do objektu volně dostat.

„Vzhledem k rychlosti, s jakou se požár rozhořel, bych to viděl jako pravděpodobné,“ doplnil starosta Mrázek. Zadní křídlo zámku leckdy využívali k táboráku i bezdomovci.

Hasiči mají požár pod kontrolou.

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

Vlastníkem zámku je podle katastru nemovitostí společnost Sagna, s. r. o., za níž stojí občan Ruské federace Sergey Mayzus.

Podle místních majitelé bývalého loveckého zámku, zkonfiskovaného rodu Černínů, upravili přední fasádu. „Zepředu to jakž tak vypadalo. Jinak to bylo zchátralé,“ přiblížil starosta.

Zámek měl v brzké době změnit majitele. Zájem o objekt nabízený realitkou za 14,5 miliónu korun projevil podle starosty obce neznámý zájemce a transakce prý stála před podpisem smlouvy. „Vyslali jsme signál o připravenosti s budoucím majitelem jednat a podpořit ho v revitalizaci zámku. Nedošlo však k žádnému kontaktu,“ prohlásil Mrázek.

Obec, která zámek od začátku 90. let minulého století vlastnila, ho zpátky nechtěla. „Bylo by to vzhledem k nákladům na rekonstrukci, odhadovaným na sto miliónů korun, velké sousto,“ podotkl Mrázek.

Hasiči dohašují zámek v Horním Maršově.

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

„Veškerá jednání o prodeji v minulosti ztroskotala na skutečnosti, že zámek byl památkově chráněný. Nyní jsme zvědaví, co bude následovat. Jestli se tady budeme další čtvrt století dívat na to, jak tady chátrá shořelý zámek, nebo to dá impuls k jeho zmrtvýchvstání,“ doplnil Mrázek.

Hořet paradoxně začalo přímo naproti hasičské zbrojnici. Dobrovolníci z Maršova vyzbrojení jednou cisternou zrovna nabírali zkušenosti a prezentovali vlastní dovednosti na záchranářském soustředění Pyrocar v Přibyslavi. „I kdyby tady byli, příliš by vzhledem k rychlosti, s jakou se požár rozšířil, neudělali,“ poznamenal starosta.

Hasiči na místo vyslali deset jednotek. Byl vyhlášen třetí stupeň poplachu ze čtyř možných.