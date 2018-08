Řidič si spletl u Rokycan směr na dálničním zúžení, při otáčení vrazil do jeho auta kamión

Střet osobního auta s kamiónem zastavil ve středu dopoledne na zhruba hodinu provoz na opravovaném úseku dálnice D5 u Rokycan. Řidič vjel v místě, kde je doprava kvůli opravám svedená jen do jedné poloviny dálnice, do protisměru, kde do něj vrazil kamión. Podle policie si řidič auta spletl směr a chtěl se otočit.