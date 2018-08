ČTK

"S tím sdělením obvinění zásadně nesouhlasíme," řekl televizi Šulcův advokát Daniel Volák.

Kušnierz si v současnosti odpykává souhrnný sedmiletý trest za ovlivňování dotačních projektů. Do vězení nastoupil loni v srpnu.

„Národní centrála proti organizovanému zločinu vydala usnesení o zahájení trestního stíhání dvou osob pro podezření ze spáchání trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele,” řekl v ČT státní zástupce Tomáš Minx.

Podle ČT policie podezírá ze zásahů do výběrového řízení i Kušnierzova předchůdce v čele úřadu Petra Vráblíka. I on podle svého advokáta obvinění odmítá. "Podali jsme stížnost. Klient jednoznačně odmítá, že by se kdykoli a jakéhokoli protiprávního jednání dopustil," napsal ČT v textové zprávě Vráblíkův obhájce Roman Lamka.

Zlaté padáky

Šulc už byl v souvislosti s ROP Severozápad letos v lednu podmíněně nepravomocně potrestán za to, že že v době, kdy předsedal výboru ROP Severozápad, vyplatil úřad takzvané zlaté padáky exředitelům Kušnierzovi a Pavlu Markvartovi. Oba bývalí ředitelé si přišli při svém odchodu na statisíce korun. Soud shledal Šulce vinným z porušení povinnosti při správě cizího majetku. Šulc se na místě odvolal.