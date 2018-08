pab, Právo

„Čtyřiapadesátiletý muž byl pokousán na horních a dolních končetinách, silně krvácel z poraněných žil,” řekl Právu mluvčí plzeňské záchranky Martin Brejcha. „Pán řekl, že to byl bobr. Zranění odpovídalo pokousání divokým zvířetem,” dodal Brejcha.

Muže převezli na úrazovou ambulanci Fakultní nemocnici v Plzni.

Podle vedoucího záchranné stanice živočichů v Plzni Karla Makoně je nepravděpodobné, že by bobr zaútočil na člověka. „Je to velmi plaché zvíře, muselo by být například zraněné a cítit se ohrožené na životě,” řekl Makoň.

Dodal, že se pravděpodobnější je verze, že šlo o divokou nutrii, kterou je snadné si s bobrem splést. Bobr však podle něj kolem Drahotínského rybníka žije.

Bobr je o něco mohutnější než nutrie, ale zásadní rozdíl je v ocase. Bobr ho má placatý, nutrie kulatý. Ve vodě však ocas většinou není vidět.