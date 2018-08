Aleš Honus, Právo

Protože jde o samostatné tresty, stráví odsouzený podle pondělního verdiktu soudu za mřížemi 23 let. Mladík trpí vzácnou deviací, tzv. pyrofilním sadismem, tudíž mu sexuální vzrušení působí pozorování hořících lidí.

V jednom případě bezdomovci, kterého podpálil v opilosti, způsobil vážné popáleniny, ostatní poškození skončili jen s poškozeným oděvem. „Soud zohlednil, že je diagnostikovaným pyrofilním sadistou, a ačkoliv měl v případě útoků rozpoznávací schopnost zachovanou, ovládací složka byla podstatně snížena právě kvůli zmíněné poruše,“ uvedl mluvčí soudu Jiří Barč s tím, že soud muži uložil i ochranné sexuologické léčení.

Mnohem přísnější trest, a to 17 let, dostal obžalovaný za čistě fyzické útoky vůči dvěma lidem. Jedna z obětí zemřela po několika měsících od napadení právě v léčebně dlouhodobě nemocných na zánět plic, přičemž úmrtí mělo podle znalců souvislost právě s předchozím napadením. U druhého zmláceného soud dovodil pokus o vraždu.

Čekal, až bezdomovec usne



Případ byl výjimečný právě pro druh deviace, která byla zjištěna u obžalovaného. Výskyt pyrofilie je totiž velmi vzácný. Pyrofilové patří k nejnebezpečnější kategorii pyromanů pro svou nutkavou a impulsivní sexuální závislost na ohni. A ještě výjimečnější je, když si pyrofilové za svůj objekt zvolí lidské oběti. Pro postiženého je pak lákavé sledovat, jak jeho oběť hoří.

Kolek vždy počkal, až některý z bezdomovců, mezi nimiž na různých místech pobýval, v opilosti usnul, a potom mu zapalovačem podpálil oděv. Obžaloba hovoří celkem o čtyřech takových útocích.

„Jakmile začal oděv poškozeného hořet, z místa se vzdálil a zpovzdálí sledoval hoření,“ řekl u soudu státní zástupce David Bartoš.

Muže zbil bezdůvodně



Dvou nejzávažnějších útoků, které nejvíce ovlivnily délku trestu, se Kolek dopustil loni v červnu v Horní Datyni a v Ostravě, kde už hlavní roli nehrál oheň, ale pěsti.

V prvním případě zcela bezdůvodně zbil a zkopal bezdomovce, který následně skončil v nemocnici. Ze svých vážných zranění se léčil několik měsíců a následně letos v únoru zemřel. Další napadený bezdomovec, kterého zmlátil loni v červnu v lesíku v Ostravě-Zábřehu, se ze svých zranění dosud léčí. Utrpěl řadu zlomenin včetně otevřené zlomeniny čelisti i poranění mozku.

„Trpí každodenními bolestmi. Během léčení se několikrát ocitl v ohrožení života. Každé zvednutí ruky mu působí obrovskou bolest, není schopen udržet ani hrníček, má poruchy paměti. V podstatě není schopen normálního života,“ řekla advokátka zraněného muže.

Rozsudek zatím není pravomocný



Obžalovaný se ke všemu přiznal a řekl, že všeho lituje. Zpochybnil jen to, že by v jednom případě použil při podpálení oběti toluen. „To není pravda. Podpálil jsem ho jen zapalovačem, toluen jsem neměl. Jinak je ale všechno, co je v obžalobě, pravdivé,“ řekl.

Pondělní rozsudek ještě není pravomocný, státní zástupce i obžalovaný si ponechali lhůtu na rozmyšlenou a je možné, že si někdo z nich podá odvolání.