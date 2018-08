Novinky, ČTK

Z místa již odletěl vrtulník. Vedlejší pole je zcela uhašeno. Příčina vzniku požáru není známa. Požár v průmyslovém areálu v městské části Karlov nahlásil svědek na tísňovou linku hasičů kolem 14:30.

Vyhlášen byl třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Dým byl vidět z několika kilometrů, například z Kolína, který je od Kutné Hory vzdušnou čarou asi deset kilometrů. Viděli ho ale i obyvatelé pražského sídliště Kobylisy.

Zdravotničtí záchranáři museli ošetřit pět hasičů, dva z nich převezli do nemocnice. "Zhoršený zdravotní stav byl způsobený převážně přehřátím, u jedné osoby kvůli kolapsu z přehřátí byl nutný transport do nemocnice v Kutné Hoře. Druhá osoba se nadýchala zplodin hoření, také byla převezena do nemocnice," řekla mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová.

Kromě odpadu zcela shořela také hala, která byla v bezprostředním sousedství požáru. Hasičům se podařilo ochránit další okolní haly, některé z nich ale poškodilo sálavé teplo. V jedné z hal je sklad elektroniky v hodnotě několika miliónů korun.

V Kutné Hoře hoří odpad v hale. Je vyhlášen III.stupeň požárního poplachu.

Foto: Tomáš Dejmal pic.twitter.com/DWoQpsKgPS — Týdeník Policie (@TydenikPolicie) 12. srpna 2018

„Hasiči zasahují v dýchací technice, velitel vyhlásil třetí stupeň poplachu, snaží se zabránit rozšíření na přilehlou halu,” řekl již dříve mluvčí hasičů Jaroslav Gabriel. Hasiči rozeznávají čtyři poplachové stupně. Nejzávažnější je čtvrtý - zvláštní, který bývá vyhlašován jen při mimořádných situacích.

Vrtulník hasí požár odpadu v Kutné Hoře v městské části Karlov

FOTO: Josef Vostárek, ČTK

Hasiči zasahují u požáru odpadu v Kutné Hoře v městské části Karlov.

FOTO: Josef Vostárek, ČTK