Miloslav Hradil, Právo

„Muž loni od května do listopadu nabízel prostřednictvím internetu pod různými uživatelskými účty k prodeji nejrůznější zboží, zejména výpočetní techniku, elektroniku, nářadí, zlaté šperky či parfémy,” řekl ve čtvrtek novinářům šéf oddělení kybernetické kriminality policie v Olomouci Radek Otáhal.

Ke komunikaci se zájemci podle něj muž používal několik desítek odlišných e-mailových adres a telefonních čísel. „Když domlouval podmínky prodeje, požadoval vždy objednané zboží nebo alespoň poštovné uhradit předem na bankovní účet,” konstatoval Otáhal s tím, že muž postupně založil ve třinácti bankách šestnáct účtů.

„Zájemcům sliboval, že jim po uhrazení kupní ceny, případně poštovného, ihned zašle požadované zboží. Po úhradě však přestal s kupujícími komunikovat a peníze jim nevrátil. Šlo o částky zhruba od 1 000 do 10 000 korun, některé zboží jako elektronika dosahovala částky 15 000 korun,” poznamenal kriminalista Michal Polčák. Část prostředků policisté zajistili na účtech.

Podvodníka našli v Jaroměři



„Bankovní účty zakládal na svou osobu, věděli jsme tedy, koho hledáme, bylo však těžké jej zadržet, protože se skrýval, aby se vyhnul nástupu do vězení,“ dodal Polčák.

Policie muže nakonec zadržela v Jaroměři, kde má trvalý pobyt, a následně předala do výkonu trestu. Kriminalisté v Olomouckém kraji se případem začali zabývat poté, co se jako první přihlásil loni poškozený z Jeseníku. Pak začali přibývat další.

„Poškozených je 150 z celé republiky, několik jich je i ze Slovenska,“ podotkl Otáhal. Počátkem srpna kriminalisté zahájili proti muži trestní stíhání pro podvod. Hrozí mu až osm let vězení.

Policie doporučuje osobní odběr zboží



Policie v souvislosti s tímto případem varuje, aby lidé byli při nakupování prostřednictvím inzertních portálů obezřetní.

„Měli by si především zjistit o prodávajícím co nejvíce informací a neměli by zasílat peníze předem na účet prodávajícího, kterého neznají. Výhodné je navrhnout prodejci osobní odběr a v případě jeho výmluvy zboží raději nekupovat,“ dodal policejní mluvčí Libor Hejtman.