Pistolí po otci zastřelil ve vlaku kolegu, soud jej poslal na deset let do vězení

Chtěl se loni ve vlaku pochlubit střelnou zbraní, ale přitom střelil svého kolegu do břicha tak nešťastně, že zemřel. Vrchní soud v Olomouci za to poslal čtyřicetiletého Martina Vlčka definitivně na deset let do vězení s ostrahou. O dva roky tak zvýšil trest, který Vlčkovi v květnu uložil brněnský krajský soud. Odvolal se proti němu obžalovaný i státní zástupce.