Radim Vaculík, Právo

Ta dodnes kvůli tomu sedí ve vazbě a čeká na soud, u kterého jí hrozí mnohaleté vězení. Za mřížemi ale krátce po ní skončil i zmíněný Bulhar pracující delší dobu v Plzni. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu ho zatkli a soud jej poslal do vazby, kde je doteď.

Obviněn je za trestný čin vyhrožování teroristickým útokem. V případě odsouzení mu hrozí tři roky až dvanáct let vězení. K činu se policistům přiznal.

Pokud Pákistán do 48 hodin nepropustí Terezu, která byla zadržena s devíti kilogramy heroinu, a nebude dopravena letadlem zpět do České republiky, budou v Pákistánu teroristické útoky. jedna z výhrůžných SMS

Podle informací redakce byl s dívkou zadrženou v Pákistánu dříve v kontaktu, i když jen přes sociální síť, kde jí měl v minulosti psát. Údajně se mu líbila, proto se rozhodl poslat několik výhrůžných SMS adresovaným pákistánské výkonné moci. Jedna ze zpráv doputovala do tamního deníku Daily Pakistan.

„Pokud Pákistán do 48 hodin nepropustí Terezu, která byla zadržena s devíti kilogramy heroinu, a nebude dopravena letadlem zpět do České republiky, budou v Pákistánu teroristické útoky. Pokud nezavolá, že je propuštěna, slibuji, že se pomstím,“ napsal v textu místním novinám Bulhar.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Policie přiváží k soudu muže, který měl hrozit Pákistánu



Mladík je příčetný



„Mohu potvrdit, že v úterý podává státní zástupce obžalobu ke Krajskému soudu v Plzni ve věci týkající se vyhrožování teroristickými útoky na území Pákistánu,“ řekla v pondělí Právu šéfka pražských vrchních žalobců Lenka Bradáčová.

Policisté i státní zástupci museli zkoumat, zda je dosud netrestaný mladík příčetný a netrpí nějakou duševní poruchou. Pokud by tomu tak bylo, nezbývalo by jim nic jiného než zastavit stíhání dotyčného. Znalecký posudek lékařů ale Bulharovu příčetnost podle informací Práva potvrdil, mladík je prý jen nezralý.

FOTO: repro Daily Pakistan

Nyní bude na zvážení soudu, jak relevantní a vážné, respektive uskutečnitelné byly cizincovy výhrůžky terorismem. Od toho se pak nejspíše bude odvíjet výše trestu.

Pašeračka stále čeká na soud



Mladou Češku chytili celníci poté, co bez problémů prošla přes dvě kontrolní stanoviště pákistánských protidrogových jednotek. S kufrem plným drog mířila k letadlu do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska.

Česko zatím nemá s Pákistánem uzavřenou dohodu o předávání odsouzených, ale ministerstvo spravedlnosti se to snaží změnit. Pak by si mohla mladá žena odpykat hrozící dlouholetý trest v rodné zemi.