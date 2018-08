ner, Právo

„Letadlo americké letecké společnosti Swift Air, létající pod obchodní značkou společnosti Smart Wings, se při přistání dostalo mimo dráhu,” informovalo pardubické letiště, podle kterého musel být let s novými cestujícími do řeckého Heraklionu odložen.

„Policisté prověřují okolnosti vyjetí letadla Boeing z dráhy. Nikdo ze zhruba 160 cestujících ani z posádky neutrpěl žádné zranění. Policisté na místě provedli dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu v dechu u obou pilotů, ta byla negativní, stejně jako test na přítomnost omamných a psychotropních látek,“ informovala Právo mluvčí policie Pardubického kraje Markéta Janovská.

Letadlo blokovalo dráhu zhruba do tří hodin ráno, kdy se ho podařilo zaparkovat na stojánku letiště. Původně se předpokládalo, že bude letiště do ukončení vyšetřování příčin a kontroly stavu letadla uzavřeno a přílety budou odkláněny na další česká letiště. Ředitelka společnosti East Bohemian Airport Hana Šmejkalová uvedla, že by měl být provoz na letišti obnoven ještě v průběhu čtvrtka. Podle webových stránek pardubického letiště žádný ze čtyř naplánovaných čtvrtečních letů nebude ovlivněn.

Podle dostupných informací jde o letadlo 17 let staré, ale v dobrém technickém stavu. Jednou z množných příčin může být mokrá dráha. Krátce před přistáním v Pardubicích po několika týdnech vydatně pršelo.