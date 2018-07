Aleš Fuksa, Právo

„Dobrodružství předcházel telefonát na linku tísňového volání policie o výtržnících, kteří přijeli v podnapilém stavu na vesnickou veselici a snažili se vyvolat konflikt. Policisté z Valašských Klobouk vyrazili na místo a skupinku jedoucí ve vozidle Volkswagen potkali před nedalekými Drnovicemi,“ přiblížila policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Policisté se snažili za pomoci zvukových a světelných výstražných znamení řidiče jedoucího vysokou rychlostí zastavit. Ten ale naopak zrychlil a chtěl policejní vůz setřást.

Mladý řidič skončil s autem v poli

FOTO: Policie ČR

„Jedna z levotočivých zatáček však byla nad jeho síly, byť posilněné notnou dávkou alkoholu. Dostal smyk a havaroval do příkopu za obcí Vysoké Pole,“ poznamenala mluvčí. Všech pět výtržníků se pak z vozu dalo na útěk. Po upozornění policistů se vrátila k vozu jen dvojice mladíků a jedna dívka. Všichni byli ve věku od dvaceti do jednadvaceti let.

Měl zákaz řízení



„Třiadvacetiletý řidič a o rok starší spolujezdec se stále snažili utéct. Jeden z policistů je po chvilce dohnal a zadržel. Oba skončili v policejní cele,“ sdělila policejní mluvčí.

Všichni výtržníci bydlí v obcích poblíž místa havárie. Dechové zkoušky u nich ukázaly hodnoty od 1,4 do 2,6 promile, u řidiče to byly téměř dvě promile alkoholu. Ten má navíc od prosince loňského roku vysloven zákaz řízení. Z toho důvodu zřejmě i zapřel, že vozidlo řídil.

Řidiče nyní čeká prověřování podezření ze spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Hrozí mu až tříleté vězení. „Druhého útěkáře čeká ve správním řízení několikatisícová pokuta za přestupek proti veřejnému pořádku,“ podotkla Kozumplíková.