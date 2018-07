Patrik Biskup, Právo

Státní zástupce trestní stíhání za poškození cizí věci u 49letého soukromého zemědělce podmíněně odložil. Pokud se ve zkušební době deseti měsíců vyvaruje jakéhokoli porušení zákona, bude se na něj hledět, jako by nic nespáchal, a nebude mít žádný záznam v trestním rejstříku. V opačném případě bude trestní stíhání pokračovat.

„Obviněný splnil podmínky pro odklon trestního řízení,“ potvrdila v pondělí Právu šéfka klatovských žalobců Jiřina Vítovcová. Podstatné pro rozhodnutí státního zástupce bylo uhrazení škody v řádu desítek tisíc korun. Zohlednil rovněž dosavadní bezúhonný život obviněného a okolnosti případu.

Farmář tehdy po předchozím konfliktu s Václavem M. najel do lamelových vrat jeho zámečnické dílny, přičemž je nejprve vidlemi propíchl a poté vytrhl z upevnění ve zdi. [celá zpráva]

Bitka s řidičem



„Obvinil mě, že jsem mu rozbil dveře jeho stodoly, a že to samé udělá mně. Já jsem na to nic neřekl a on mi potom vjel traktorem s vidlicí do vrat. Nejdříve je propíchl a pak vyrval ze zdi,“ popisoval už dříve incident poškozený muž.

Ještě prý do poslední chvíle doufal, že ho chce soused traktorem jen postrašit a že u vrat zastaví. „Stoupl jsem si před ně, abych mu v tom zabránil. Jel ale pořád, tak jsem musel uskočit,“ pokračoval Václav M. s tím, že se mu poté podařilo dostat do kabiny traktoru, a s řidičem se začal prát.

„Chtěl jsem mu sebrat klíčky, aby nemohl odjet. To se mi podařilo a přivolal jsem dalšího člověka, abych měl svědka,“ dodal poškozený.