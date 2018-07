bad, Novinky

„Obžalovaný nebyl schopen se smířit s rozchodem s poškozenou,“ uvedl jako motivaci pachatelova jednání předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.

Podle něj ústecký soud použil špatnou právní kvalifikaci. „Bylo prokázáno, že obžalovaný se pokusil poškozenou usmrtit, že za tím účelem přijel do ČR, a takové jednání se podle českého právního řádu kvalifikuje jako pokus zločinu vraždy,“ konstatoval Lněnička. V tomto případě je trestní sazba v rozmezí 12 až 20 leti, soud ale přikročil k mimořádnému snížení trestu.

Vzal v potaz všechny okolnosti případu, zejména Tessourovu sníženou příčetnost v době útoku. Zohlednil také to, že dívka napadení přežila bez závažnějších následků. Podle soudce navíc „vytvořila podmínky pro to, že se obžalovaný dostal do takového stavu, že se rozhodl ji usmrtit“.

Po odpykání trestu bude Tessoura vyhoštěn na osm let z republiky. „Česká republika nemá rozhodně zájem, aby cizinci páchali na jejím území trestnou činnost,“ vysvětlil trest vyhoštění Lněnička.

Osmnáct ran nožem

Tessoura před dvěma lety pobodal v Litvínově svou o dva roky mladší přítelkyni na zastávce autobusu. Žena mu už během jízdy řekla, aby ji nechal na pokoji, že se s ním již nehodlá bavit. Mladík vytáhl osmadvacet centimetrů dlouhý nůž a začal do dívky bodat, celkem jí zasadil osmnáct ran a jen shodou okolností ani jedna nebyla smrtelná. Dívku zachránila posádka kolemjedoucího taxíku. Tessoura z místa utekl do Německa, kde se druhý udal na policii a následně byl vydán do ČR k trestnímu stíhání.

Odvolání proti prosincovému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem si podalo státní zastupitelství. Podle něj měl být mladík odsouzen nikoliv za pokus o zabití, ale za pokus o vraždu. „Jednal zcela plánovitě po předchozím uvážení, za účelem usmrcení poškozené. Poškozenou sledoval a při nejbližší vhodné příležitosti na ni zaútočil,“ uvedla státní zástupkyně Kateřina Boudová s tím, že motivem jednání byly dlouhotrvající neshody mezi mladým párem. Pro Tessouru navrhovala dvanáctiletý trest s následným vyhoštěním z republiky na deset let.

Tessoura byl původně z pokusu o vraždu obžalován, ústecký soud ale čin překvalifikoval, protože se podle něj „obžalovaný činu dopustil v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozené, která jej citově a finančně zneužila.“ S tím odvolací soud nesouhlasil. „Obžalovaný věděl, z jakého prostředí poškozená pochází, a nemohl si dělat žádné iluze o její morálce,“ prohlásil Lněnička. Poškozená se v době útoku živila jako tanečnice v nočním klubu.

Rodině dával peníze, okradli ho



Tessoura předtím během tří let rodinu poškozené ženy finančně podporoval, celkem šlo asi o padesát tisíc eur (téměř 1,3 miliónu korun). Dívka během té doby porodila a tvrdila, že je Tessoura otcem dítěte. Když se dostali do finančních problémů, otočila a řekla mu, že otcem dítěte není. Testy otcovství odmítala. Nadále za ní do Litvínova dojížděl z německého města Chemnitz, kde bydlel.

Při jedné z návštěv byl ale v rodině dívky okraden o mobil a peníze. V prosinci 2016 si chtěl vše vyříkat, a proto za dívkou opět přijel. Doma ji nenašel, potkali se až náhodně na autobusové zastávce. Zaútočit na dívku prý neplánoval, nůž si s sebou vzal prý proto, že měl strach z lidí, se kterými se jeho bývalá přítelkyně, stýkala.

Žena naopak loni u soudu uvedla, že ji Tessoura obtěžoval, pronásledoval, hlídal ji přes Facebook a nenechal si vymluvit, že není otcem jejího dítěte.

Obhajoba se naopak plně ztotožnila s právní kvalifikací pokusu o zabití. Podle znalců byl Tessoura v době útoku ve stavu silného rozrušení. „Hlavním motivem činu byla dlouhotrvající partnerská krize a frustrace obžalovaného ze vztahu s poškozenou,“ řekla Tessourova obhájkyně.

Sám Tessoura se na závěr jednání projevil lítost nad svým jednáním. „Je mi velice líto toho, co se stalo. Mé jednání bylo lehkomyslné, naivní. Jak poškozená, tak i já s tím musíme nadále žít,“ prohlásil za pomoci překladatele Tessoura.