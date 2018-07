Patrik Biskup, Právo

Soud rozhodl od stolu tzv. trestním příkazem. Verdikt zatím není pravomocný, odsouzený i státní zástupce mají osmidenní lhůtu k vyjádření. V případě, že jedna ze stran nebude s rozsudkem souhlasit, musí soud obžalobu projednat v hlavním líčení.

Muže soud uznal vinným z přečinů výtržnictví a poškození cizí věci. Toho se měl dopustit tím, že řidičku donutil zastavit na silnici z Horažďovic do Velkého Boru na Klatovsku a následně jí pěstí rozbil čelní i boční sklo u auta a také mobilní telefon. Podle svého tvrzení měl pocit, že jej žena při předjíždění jiného vozidla ohrozila.

Konflikt se odehrál 2. června. Předcházela mu situace, kdy žena v Peugeotu 307 začala předjíždět osobní vozidlo s přívěsným vozíkem. Když byla na jeho úrovni, uslyšela za sebou silné brždění a troubení řidiče ze Škody Octavie, kterou řídil podezřelý. Podle něj ho řidička svým manévrem ohrozila. Proto ji donutil zastavit a chtěl si to „vyříkat”.

Rukou rozbil okno



„Přišel k jejímu autu a rukou rozbil skleněnou výplň bočních dveří, poškodil čelní sklo a ženě za volantem vytrhl z ruky telefon, který zahodil do pole,“ uvedla už dříve k případu policejní mluvčí.

Poničený interiér vozu

FOTO: Právo

„Byl to pro mě naprostý šok. Nejdřív mně to auto zatarasilo cestu, pak z něho vyběhl chlap jak hora a začal se na mě dobývat. Tak nějak instinktivně jsem se stačila ještě zamknout,“ popisovala Právu řidička, která tehdy vezla svoji neteř na zubní pohotovost do Plzně.

Prý ho vytlačila



Zjevně rozezlený muž pak podle ní začal pěstí mlátit do bočního okénka. „Asi po třetí ráně se celé sklo vysypalo. Sáhl dovnitř, vytrhl mi mobilní telefon a praštil s ním o čelní sklo, až odletěl do pole,“ líčila. Tím to naštěstí skončilo, agresora později zadržela policie v Nepomuku.

Žena si podle svých slov není vědoma, že by řidiče jakkoli ohrozila a zavdala mu příčinu k tak agresivnímu útoku. Šofér octavie to vidí jinak. „Už jsem byl vedle ní, když vyjížděla ze svého pruhu. Málem mě vytlačila ze silnice. Musel jsem prudce brzdit,“ řekl Právu. Přiznal, že v něm bouchly saze a reagoval nepřiměřeně. „Vezl jsem dvě malé děti, tak jsem se nějak přestal ovládat. Lituji toho a chci uhradit škodu,“ uzavřel muž.