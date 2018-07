Petr Kozelka, Právo

Případ se točil kolem nešťastného osudu mladé ženy trpící paranoidní schizofrenií, jejímuž stavu moc nepomáhá ani to, že užívá drogy. S ženou se podnikatel vídával a podle spisu se ji snažil přemluvit, aby opustila Brno a zamířila s ním do Vídně.

„Loni v březnu po ženě v bytě v centru Brna požadoval, aby s ním odjela, a když odmítla, shodil ji na zem, bil ji a kopal. Žena volala o pomoc,“ popsal situaci soudce Tomáš Kurfiřt.

Napadené skutečně přispěchal na pomoc její známý, žena tak mohla utéct, podle verdiktu se ale cizinec do zachránce zhurta pustil. „Natlačil jej hlavou na skleněnou výlohu, ta se rozbila. Pak muže strhl na zem a zalehl jej,“ zrekapituloval soudce s tím, že cizinec ženě při potyčce zlomil žebro a prst a muži, který měl poraněnou hlavu od skla, ještě prokousl kůži na bradě.

Soud přihlédl ke schizofrenii ženy



Podle senátu se ale nepodařilo prokázat, že by agresor tutéž ženu o několik dní později znásilnil. Podle obžaloby měl vrazit do jejího bytu, nastříkat jí do obličeje slzný sprej, zbít ji, svázat, hrozit jí smrtí a nakonec znásilnit.

„Výpověď poškozené zde není zcela věrohodná, není to přitom její vina, jde i o nemoc, kterou trpí. Výpověď je značně kusá a soud nebyl schopen dospět ke zřetelnému závěru o průběhu celého děje. Jsou tam okolnosti, které její výpověď potvrzují, svědci slyšeli z jejího bytu křik, sama byla poté ošetřena v nemocnici, ale máme i důkazy, které její tvrzení nabourávají. Jde o kamerové záznamy o pohybu obžalovaného i poškozené, také nevíme, co se s ní dělo v době od údajného spáchání skutku až do ošetření v nemocnici,“ krčil rameny soudce Kurfiřt.

Sám obžalovaný celou dobu popíral, že by někomu ublížil či že snad dokonce ženu znásilnil. „Chtěl jsem jí jenom pomoci, žila hrozný život. Chtěl jsem, aby se léčila. Nabízel jsem jí, že ji mohu odvézt na léčení i do Vídně,“ tvrdil Krissalis.

Rozsudek ještě není pravomocný, odvolal se jak cizinec, tak i státní zástupkyně. Případ tak ještě posoudí Vrchní soud v Olomouci.