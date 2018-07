Novinky, ČTK

Zvířata žila v přepravní kleci na valníku. Utekla z ní v pondělí před 10:00, tři přivolaní veterináři je kolem 12:30 naráz uspali. [celá zpráva] Okolnosti případu vyšetřuje policie. Jednou z vyšetřovacích verzí je, že se zvířatům podařilo uvolnit jistící páčku u klece.

Uspaní tygři a lev v Bioparku Štít na Hradecku

FOTO: Policie ČR

Šelmy jsou vyřazenými zvířaty z jednoho cirkusu od Berlína. Do bioparku je jeho majitel Antonín Hnízdil přivezl před třemi měsíci a chce je odvézt do nové zoo v Istanbulu. Dosud ale nezískal od úřadů povolení k vývozu zvířat z EU.

„Na útěk přišla ráno ošetřovatelka, která dorazila ke kleci. Okamžitě mi volala, protože jsem byl na cestě do Přelouče, a přijel jsem ihned zpátky. Ve výběhu jsem prorazil zábranu na koně a autem jsem je nahnal do rohu a do příjezdu policie jsem je tam držel,“ popsal Hnízdil záchranu. [celá zpráva]

O tom, že by si šelmy otevřely samy, pochybuje. „Technicky není možné, že by si otevřely samy železná vrata, to by musely být kouzelníci. Anebo jim někdo pomohl, ale k tomu se moc nepřikláním. Je to oříšek,“ vysvětlil Hnízdil.

Biopark Štít se na prezentaci na webu charakterizuje jako soukromé zařízení pro chov exotických i domácích zvířat ohrožených vyhubením. Vznik zařízení spadá do poloviny roku 2014. Je v obci Klamoš, v její části Štít, asi šest kilometrů od Chlumce nad Cidlinou. Biopark chová lvy, tygry, levharty, pumu, kočkodany, lemury, makaky, různé druhy ptáků, dále například želvy, koně, drůbež, kozy.