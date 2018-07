Radim Vaculík, Právo

„Mohu potvrdit, že policie zahájila trestní stíhání tří osob pro neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami ve druhém a třetím odstavci trestního zákoníku,“ řekla v úterý Právu šéfka dozorujícího Okresního státního zastupitelství v České Lípě Jitka Bojanová.

Za to by v případě odsouzení mohlo obviněným hrozit šest měsíců až pět let vězení. „Všechny tři osoby policie zadržela a nyní je na jejím zvážení, zda na ně podá návrh na uvalení vazby, který by následně k soudu podávalo naše zastupitelství,“ doplnila Bojanová.

Obviněný ze zooparku i cizinec



Podle informací redakce je mezi třemi obviněnými někdo z vedení Zooparku Bašť, který provozuje člen známé cirkusové rodiny Ludvík Berousek.

Dalším stíhaným by údajně mohl být specialista na preparování kůží a drápů a třetím v řadě je pak podle zjištění Práva cizinec původem z jedné z asijských zemí, podle všeho z Vietnamu.

Právě ve vietnamské tržnici Sapa v pražské Libuši policisté s celníky v úterý podle Lidových novin, které na případ upozornily, rovněž zasahovali. Mezi obviněnými by tak mohl být někdo z cizinců, kteří vařili a vyráběli produkty z tygrů a jejich kostí, považované v asijských zemích za léčivé a téměř zázračné, například vůči rakovině či na potenci. Podle LN se gram masti či vývaru z tygřích kostí na černém trhu prodává za 1500 korun.

Důvěryhodný zdroj Práva potvrdil, že policisté s celníky mají podezření na usmrcení celkem tří tygrů, údajně právě v Zooparku v Bašti. Podrobnosti o případu by měly zaznít ve středu na tiskové konferenci Generálního ředitelství cel.