„Trestní věc obžalovaného se postupuje úřadu Městské části Praha 1,“ prohlásila soudkyně Helena Králová. Podle ní nešlo o trestný čin, ale mohlo by jít o skutek, který by mohl být posouzen jako přestupek. „K celému jednání skutečně došlo, tak jak bylo popsáno v obžalobě, ale nenaplňuje to veškeré znaky přečinu zneužití pravomoci úřední osoby,“ dodala soudkyně Králová.

Stejskal podle obžaloby v prosinci 2016 poblíž pražského hlavního nádraží vytrhl z ruky telefon muži, který se snažil natočit si služební čísla jeho a přivolané hlídky. Tu na místo přivolal Stejskal, protože při jeho předchozí kontrole poškozený údajně ignoroval jeho výzvy k prokázání se oprávněním pro parkování na místě pro invalidy a z místa odcházel.

Následně vznikla roztržka, do které se zapojil i otec poškozeného, který na místo dorazil o chvíli později. Strážníkům se chtěl prokázat svým platným průkazem ZTP, který byl ale jiný, než průkaz, který byl v autě. Stejskalovi se právě průkaz v autě moc nezdál a měl podezření, že je padělaný. Podle slov poškozeného šlo ale jen o to, že v autě byl omylem ponechán prošlý, nikoliv padělaný průkaz. Podle Stejskala byl poškozený i jeho otec údajně vůči strážníkům agresívní.

Mobil jako zbraň?



Když si mladší z mužů chtěl natočit zákrok a služební čísla strážníků na telefon, Stejskal mu přístroj vzal z rukou a hodil do auta. Hájil se tím, že muž mohl vytáhnout místo telefonu například zbraň. „Neodebíral jsem mu žádné nahrávací zařízení, odebíral jsem mu věc, která se dá použít jako zbraň,“ hájil své rozhodnutí u hlavního líčení Stejskal.

Poškozený to viděl poněkud jinak. „Strážník na mě začal řvát, že ze zákona si jej nesmím natáčet ani nahrávat,“ prohlásil u soudu poškozený. „Řekl jsem, že si ho chci vyfotit. Pan obžalovaný mezitím přiskočil a násilím mi telefon vyrval z ruky a dal si ho do své kapsy,“ dodal.

Stejskala původně soud loni v prosinci potrestal trestním příkazem k pokutě 20 tisíc korun. Ten s rozhodnutím nesouhlasil a podal odpor. Soud tak musel nařídit hlavní líčení. Stejskal musel opustit místo ředitele a až do rozhodnutí soudu byl přeřazen na jinou pozici.