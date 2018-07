ape, ČTK, Právo

Oheň byl pod kontrolou už po poledni, v podvečer byl zlikvidován, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf.

Požár zpozorovali v úterý dopoledne pracovníci správy národního parku. „Hoří asi 120 čtverečních metrů na velmi nepřístupném místě, vzdušnou čarou asi 800 metrů severně od Pravčické brány při německých hranicích,“ řekl Právu mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.

Správa národního parku má jistotu, že požár založil člověk. „Nalezli jsme tam pozůstatky ohniště včetně nedopečených buřtů, ti lidé to tam asi ve spěchu opustili,“ uvedl Salov. Požár přitom vznikl v klidové zóně parku mimo všechny cesty, kde by neměl turista co dělat.

Kvůli nepřístupnému terénu zasahovali na místě jen pěší jednotky hasičů z Hřenska a Děčína. Hasiči měli jednoduché nářadí, jako jsou lopaty či krumpáče. Vodu na místo shazoval policejní vrtulník. Dohlížet na místo už nyní bude Správa Národního parku České Švýcarsko.

Příčina požáru se vyšetřuje. Pokud by se ukázalo, že za ním stojí člověk a pachatel by byl dopaden, hrozila by mu v přestupkovém řízení pokuta za podpálení lesa několik desítek tisíc korun. Právě turisté jsou podle Salova ve velké míře původci požárů. „Buď se oheň vznítí od nedopalku cigarety, nebo od ohýnku. Požárů způsobených třeba zásahem blesku je menšina,” uvedl Salov.