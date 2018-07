ok, Novinky

Muž jel na kole podchodem u nádraží, když na něj zaútočili dva chlapci, z nichž jeden je nezletilý a druhý mladistvý. Napadli ho údery do hlavy, až spadl na zem. Poté nezletilý odešel a mladistvý v útoku pokračoval.

„Bil ho do tváře a křičel na něj: 'Dej mně peníze!' Když mu napadený senior odpověděl, že žádné peníze nemá, tam mu násilník do obličeje nastříkal barevný sprej, který u muže našel. Poté násilník z místa odešel,“ popsal mluvčí policie Petr Zámečník.

Senior zavolal strážníky, kteří s policií začali po pachatelích pátrat. Oba byli následně zadrženi. Nezletilý, kterému ještě nebylo 15 let, a tudíž není trestně odpovědný, se vrátil zpět do výchovného ústavu. Mladistvého, který už měl několik střetů se zákonem, chtějí policisté zavřít do vazby. Je podezřelý z trestného činu loupeže.