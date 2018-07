Atletického trenéra z Plzně posílá žalobce kvůli osahávání a focení nahých dívek k soudu

Až pět let vězení hrozí atletickému trenérovi z Plzně, který podle žalobce během loňského soustředění v Sušici a Nymburku osahával a tajně fotil nahé svěřenkyně ve věku 11 let. Klatovský státní zástupce nyní podal na 62letého muže obžalobu z trestných činů sexuálního nátlaku a zneužití dítěte k výrobě pornografie. Právu to ve čtvrtek potvrdila vedoucí státní zástupkyně Jiřina Vítovcová.