Patrik Biskup, Právo

Kravce uznal původně domažlický okresní soud vinným z poškozování cizích práv a za to mu uložil dva měsíce vězení s podmínečným odkladem na dva roky, pokutu 40 tisíc korun a na rok mu zakázal vykonávat funkci vedoucího lékaře. Krajský soud v úterý odklad o rok snížil a neuložil mu zaplacení pokuty.

„Trest jsme zmírnili z toho důvodu, že u obžalovaného jde o první střet se zákonem. Zohlednili jsme i dobu, která uplynula od spáchání trestného činu. Upustili jsme také od peněžitého trestu, neboť uložení tří druhů trestů není v tomto případě na místě,“ řekl předseda odvolacího senátu Eduard Wipplinger.

Sedmačtyřicetiletému chirurgovi policisté při silniční kontrole naměřili v dechu půl promile alkoholu. Odvezli ho do nemocnice k odběru krve, přičemž vzorek byl negativní a přestupkové řízení bylo následně zastaveno.

Kravec prohlásil, že před jízdou nic nepil, a rovněž odmítl nařčení se záměnou krve. „Sestra mi krev odebrala na chirurgické ambulanci pod dozorem policisty. Já jsem neměl důvod s krví jakkoli manipulovat,“ prohlásil obžalovaný chirurg. Dodal, že původně policisté ani krevní zkoušku nepožadovali s tím, že podle nadýchaných hodnot by se jednalo pouze o přestupek. „Když jsme ale na služebně sepisovali protokoly, tak se situace změnila a policisté mě eskortovali zpět do nemocnice k odběru krve,“ dodal Kravec.

Spěchá k akutnímu zákroku

Na otázku žalobce, jak si vysvětluje, že zkoumaná krev nebyla jeho, primář u soudu řekl: „Tohle si nedokážu dát dohromady. Nemám tušení, kdo ji mohl vyměnit. Vím ale o dvou případech záměny vzorku odebrané krve, které se v minulosti staly v domažlické nemocnici,“ prohlásil Kravec.

Primáře zastavili policisté v noci na 21. února 2014 v Mánesově ulici a při dechové zkoušce mu naměřili půl promile alkoholu. „Řidič nám poté oznámil, že je primářem a že ho volají do nemocnice k akutnímu zákroku u pacienta v ohrožení života,“ vypověděl před soudem policista Jiří Jansa a dodal, že ho tam s kolegou odvezli.

Primář to po mně chtěl, věděla jsem, že když to neudělám, tak letím z práce. zdravotní sestra

Podle něho si Kravec v nemocnici oblékl bílý plášť a odešel na operační sál. „Řekl, že tam za ním nesmíme, a tak jsme zůstali přede dveřmi s tím, že kolega se snažil zjistit, zda na sále skutečně probíhá nějaká operace, neboť se nám nelíbilo, že by měl lékař provádět zákrok pod vlivem alkoholu. Asi po deseti minutách primář vykoukl ze dveří a divil se, že jsme stále tady,“ pokračoval policista.

Po asi hodině a půl přišel za policisty zástupce ředitelky nemocnice s tím, že Kravec s nimi bude spolupracovat. „Opakovaně se podrobil dechové zkoušce, která byla opět pozitivní, a pak jsme ho převezli na obvodní oddělení k dalším vyšetřovacím úkonům. Tam sám sdělil, že chce krevní zkoušku, kterou předtím odmítal,“ řekl dále Jansa.

Krev vyměnila sestra

Proto policisté odvezli Kravce zpět do nemocnice, kde mu sestra na chirurgické ambulanci odebrala krev. „Nesledoval jsem, co se s krví děje. Sestra nám pak dala obálku se zkumavkou s krví označenou jménem,“ uzavřel policista.

Staniční sestra Věra Karbanová u soudu přiznala, že zkumavky vyměnila. „Primář to po mně chtěl, věděla jsem, že když to neudělám, tak letím z práce,“ uvedla Karbanová s tím, že později, když případ začala vyšetřovat policie, si ji Kravec zavolal do kanceláře.

„Řekl mi, že na mě spoléhá a že se mi bude revanšovat,“ prohlásila sestra. Za své jednání se stydí. „Beru to jako osobní selhání po psychickém nátlaku,“ dodala.