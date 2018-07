Řidič BMW zřejmě přehlédl v noci mostek u silnice, auto zcela zdemoloval

Při noční nehodě u Libeře na Praze západ byl vážně zraněn řidič BMW. Auto narazilo do betonové výpusti a po nárazu do svahu skončilo zdemolované v příkopu. Vážně zraněného řidiče transportovali záchranáři do nemocnice vrtulníkem.