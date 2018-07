Aleš Fuksa, Novinky, Právo

„Policejní hlídky pronásledovaly vozidlo, jehož řidič nerespektoval výzvy k zastavení. Když se s vozem dostal k 'myší díře', kterou projel, byly v podchodu tři osoby. On na ně najel a pak ujížděl dál,“ řekl Právu krajský policejní mluvčí Petr Jaroš s tím, že hlídka se se svým vozem do úzkého průjezdu nevešla.

V podchodu byli tři lidé - cyklista a matka s dítětem.

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

Nebezpečného řidiče z Hodonínska začaly sledovat další hlídky policistů, kterým se ho podařilo zadržet až v Ostrožské Lhotě, která je od Uherského Hradiště vzdálená asi čtrnáct kilometrů. Vjel údajně do slepé uličky. „K jeho zadržení použili donucovacích prostředků,“ doplnil policejní mluvčí.

Hlídka, která řidiče pronásledovala jako první, poskytla před podjezdem pomoc zraněným. Nejhůře na tom byl starší cyklista. „Muž byl přijatý na chirurgickou jednotku intenzivní péče s těžkým poraněním v oblasti hrudníku. Momentálně je jeho stav stabilizovaný. Nicméně i nadále zůstává vážný,“ sdělil Právu mluvčí uherskohradišťské nemocnice Egon Havrlant.

Řidič vjel do úzkého podchodu ve chvíli, kdy ujížděl policistům.

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

Nikdo z místních obyvatel nechápe, jak se mohl automobil do úzkého podjezdu pod železnicí vůbec vejít. „O to víc nepochopitelné je ale řádění toho řidiče. Ten cyklista je můj kamarád. Údajně jej přejel při podjezdu třikrát: když do něj najel, pak při zpátečce a pak zase při jízdě vpřed. Kolo řidič tlačil několik metrů před sebou,“ řekl Právu postarší muž. Kolo bylo zcela zničené, stejně jako kočárek.

Případ si převzali krajští kriminalisté. Jaroš doplnil, že další informace nebude policie vzhledem k čerstvosti případu poskytovat. Je podle něj ale vysoce pravděpodobné, že zadržený muž bude obviněn ze spáchání trestného činu těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, a to na více osobách.