Patrik Biskup, Právo

Firma se snažila rozhodnutí správního orgánu zvrátit žalobou, ale neuspěla. Podle předsedy senátu Petra Kuchynky je prodejce odpovědný za správní delikt a uložená sankce je přiměřená.

Inspektoři tehdy zajistili v plzeňském supermarketu v Gerské ulici téměř šest tisíc kusů balení medu přibarveného karamelem, který navíc nesplňoval ani parametry kvality deklarované na etiketě.

„Při výši uložené pokuty jsme vzali v úvahu především velké množství nevyhovující potraviny, která se dostala ke konečnému spotřebiteli. V tomto případě by nižší pokuta nesplnila preventivní a represivní funkci,“ uvedl před soudem zástupce inspekce Michal Spáčil.

Pokutu chtěli snížit

Právník protistrany mimo jiné upozorňoval na to, že v mezidobí zákonodárci rozhodli o snížení horní hranice sankce za předmětný delikt z 50 na 10 miliónů, a požadoval proto snížení pokuty ve stejném poměru. Ale ani na to soud neslyšel. „Když se horní sazba sníží o pětinu, tak nelze uloženou pokutu jednoduše vydělit pěti. Takhle to ve správním trestání nefunguje,“ uvedl Kuchynka.

Jak doplnil, inspekce se běžně pohybuje při udělovaní sankcí za tyto správní delikty někde kolem jedné třetiny nebo jedné pětiny spodní hranice zákonem dané sazby, tedy v řádech stovek tisíc.

„V této praxi může správní orgán pokračovat dál, aniž by se dramatické snížení horní sazby do jeho rozhodování zásadním způsobem muselo promítnout. Pokuty se mohou snížit jenom malým způsobem anebo se dokonce nemusí snížit vůbec,“ uvedl Kuchynka v odůvodnění rozsudku s tím, že ani v projednávaném případě neměl zákonodárci snížený maximální postih takový dopad, že by soud musel trvat na výrazném snížení uložené sankce.

„Ta byla přiměřená a řádně odůvodněná,“ uzavřel Kuchynka.