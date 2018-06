Soud tvrdě potrestal žháře, kteří zapálili kostel v Gutech

Krajský soud v Ostravě ve čtvrtek rozdal třem mladým žhářům tresty za to, že loni v Třinci-Gutech zapálili dřevěný kostel. Požár během několika desítek minut srovnal památku se zemí. Josef Bortel dostal za obecné ohrožení devět let vězení, Jakub Hurník osm let a třetí pachatel, který čin spáchal jako mladistvý, 3,5 roku vězení. Navíc musí zaplatit škodu ve výši 19 miliónů korun.