Jiří Růžička, Právo

Třiadvacetiletému Novákovi, který podle obžaloby sedl za volant opilý, hrozilo až osm let vězení. Také on utrpěl při nehodě zranění, její okolnosti si údajně nepamatuje. Soud mu zakázal na devět let řízení, pozůstalým musí zaplatit jako nemajetkovou újmu tři milióny korun.

Rozsudek není pravomocný, obžalovaný i zmocněnec poškozených si ponechali lhůtu pro případné odvolání.

Trest není přísný

Vinu obžalovaného podle předsedy senátu Karla Rašína dokazují provedené důkazy. „Žádné pochybnosti nejsou. Trest nelze považovat za nepřiměřeně přísný. Nejsou zde žádné polehčující okolnosti,“ konstatoval Rašín ve zdůvodnění rozsudku.

„S rozsudkem souhlasím. Sebereflexi neměl obžalovaný vůbec žádnou. Omluva, jak jsme slyšeli, nepadla žádná,“ řekl státní zástupce Rudolf Mlýnek. Obžalovaný Novák odmítl rozsudek komentovat.

Nehoda se stala loni v únoru. Státní zástupce Rudolf Mlýnek uvedl, že v době nehody měl Novák v krvi nejméně 1,53 promile alkoholu. Rychlost vozu Renault Mégane před nehodou byla podle něj minimálně 140 kilometrů v hodině.

Auto letělo vzduchem

Vůz se při snaze o opuštění dálnice po najetí na nerovnost převrátil a vznesl do vzduchu, kde se několikrát přetočil. Po nárazu do betonového mostku přeletěl svodidla a narazil do svahu.

Při nehodě zemřel devatenáctiletý spolujezdec jedoucí na předním sedadle, s těžkými zraněními vyvázli z nehody další tři spolucestující. Jeden z nich, který podle spisu seděl na zadním sedadle, má dodnes psychické problémy. Podle žalobce je odkázán na cizí pomoc a ani v budoucnu se o sebe asi nebude moci sám postarat.

Obžalovaný Novák tvrdil, že neví, zda vůz skutečně řídil a nehodu způsobil. Po požití alkoholu ho prý trápí výpadky paměti. Přesto u hlavního líčení vyjádřil lítost. Připustil také, že havarované auto bylo jeho, občas ho ale údajně půjčoval známým. Jeden ze spolujezdců u soudu uvedl, že vozidlo řídil právě Novák.