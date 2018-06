Ludmila Žlábková, Právo

„V průběhu vyšetřování vyšly najevo nové skutečnosti, respektive se ukázalo, že připravovali další dvě vraždy. Poškozenými jsou dva muži, tehdy ve věku 38 let a 49 let, které si obvinění předem vytipovali na internetu,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Burýšková.

Řidičák mu zachránil život



První případ se stal loni v květnu, kdy na odlehlé místo poblíž hřbitova u Lázní Bělohrad chtěli vylákat 49letého muže pod smyšlenou záminkou prodeje sběratelských věcí z druhé světové války. Oběť zde měli v úmyslu usmrtit a poté jí chtěli odcizit peníze. Na místě však manželé čekali marně.

„Muž se totiž na domluvenou schůzku nedostavil, neboť mu policisté shodou náhod odebrali řidičské oprávnění, a nemohl tak řídit vozidlo a ze schůzky se omluvil,“ vysvětlila Lenka Burýšková.

Druhý případ se odehrál o dva měsíce později poté, co koncem července 2017 zkontaktovali 38letého sběratele poštovních známek. „Chtěli ho vylákat do lesního porostu na odlehlé místo u Lázní Bělohrad a nabídnout mu zde k prodeji smyšlené poštovní známky. Nic netušící muž si však zachránil život, neboť jim sdělil, že u sebe nemá peníze. Ty si chtěl vyzvednout z bankomatu až poté, co si prohlédne zboží. Manželé se proto na místo schůzky nedostavili a od svého jednání upustili,“ dodala Burýšková.

Tělo našel náhodný chodec

Stejný modus operandi užili i během jediné dokonané vraždy, která také vedla k jejich dopadení. O své oběti (50) předem věděli, že bude mít jako sběratel zájem o fiktivně nabídnuté věci. Proto ji pod záminkou prodeje věcí vylákali do svého auta. A tam ji zastřelili nelegálně drženou zbraní. Tělo oběti našel v polovině září v kukuřičném poli u Horní Nové Vsi u Lázní Bělohrad náhodný chodec.

Auto, ve kterém se měl čin odehrát.

FOTO: Policie ČR

„K činu došlo v autě, za jízdy, kdy muž řídil a žena střílela. Možná i proto, že nevlastní řidičský průkaz. Podařilo se nám shromáždit dostatek důkazů, na jejichž základě se oba zadržení spontánně doznali a průběh události popsali,“ uvedli později policisté.

Důvodem měla být špatná finanční situace rodiny. V průběhu vyšetřování se ukázalo, že poprvé se manželský pár rozhodl vstoupit na cestu zločinu v roce 2016. Hned dvakrát se dvojice pokusila o vraždu třicetiletého muže, který se předtím nechal pojistit pro případ úmrtí. Poté následovaly dva pokusy o vraždu v roce 2017, na něž se přišlo nyní, a vražda, která vedla k jejich odhalení.