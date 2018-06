Jan Menšík, Právo

Muž slovenské národnosti žijící několik let v Praze se dlouhodobě pohyboval mezi bezdomovci a často pobýval v Armádě Spásy. Přivydělával si na brigádách a stavbách. Právě na ulici poznal většinu svých přátel a partnerek, některým z nich se to stalo osudným.

První vražda se podle spisu stala 7. července 2015 poblíž mostu Barikádníků v Praze. Polák tehdy vyrazil s kamarádem k Vltavě, aby se vykoupali. Podle obžaloby opilého muže stáhnul pod hladinu, kde ho držel. Poté ho dotáhl ke břehu, ale na břeh jej nevynesl. Přivolaní lékaři již muže nedokázali oživit.

„Není to pravda. neměl jsem důvod,“ hájil se u soudu Polák. Podle něj se snažil kamarádovi, který se začal sám topit, pomoci. Staršího muže následně dotáhl ke břehu, ale kvůli zraněné noze ho už nedokázal dostat na břeh. První pomoc mu však dle svých slov neposkytl, protože byl v šoku.

Po smrti muže, se nastěhoval k jeho ženě



Polák odmítl také tvrzení žalobce, že muže utopil proto, aby získal jeho manželku. S ní po neštěstí několik měsíců žil ve sklepě opuštěné budovy v Povltavské ulici. Zde ji měl podle obžaloby opakovaně bít, kopat do hlavy a hrudníku, následkem čehož ji několikrát zlomil žebra. Žena zemřela v lednu 2016 poté, co se u ní v důsledku těchto zranění rozvinul akutní zápal plic.

Ľubomír Polák u soudu

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

Podle tvrzení Poláka spadla opilá žena na zasněžených schodech, které do sklepa vedou. „Nabízel jsem jí pomoc, ale ona odmítla,“ vysvětloval muž, proč zraněné nepřivolal záchrannou službu. Žena si sice stěžovala na bolest, ale dokázala se s mírnými obtížemi pohybovat. Polák s ní trávil čas, chodil do obchodu a staral se o ni. Její zdravotní stav se během několika dní výrazně zhoršil a pár dní před smrtí už podle Poláka nedokázala vyjít ani schody na toaletu. Ve chvíli, kdy žena zemřela, Polák u ní prý nebyl.

Podle soudního znalce není možné prokázat, že zranění byla přímou příčinnou smrti, proto v tomto bodě čelí Polák pouze obžalobě z ublížení na zdraví s následkem smrti. U soudu včera znalec uvedl, že zranění ženy byla způsobena intenzivním tupým násilím, avšak není možné přesně určit, zda ji někdo bil, nebo například spadla ze schodů.

Chtěla od něj odejít, vzápětí spadla ze schodů



Poslední bod obžaloby se týká útoku, ke kterému došlo loni 18. srpna na Palmovce. Obžalovaný se měl pohádat se svou tehdejší přítelkyní poté, co mu během bujaré noci řekla, že se s ním chce rozejít. Na to Polák podle státní zástupkyně zareagoval mlácením do hlavy, šlapal jí na hrudník a dusil ji. Zraněná žena poté zemřela kvůli úrazovému šoku, měla polámaná žebra a vnitřní krvácení.

Soudní znalec, který se jejími zraněními zabýval, se z pondělního líčení omluvil.

Polák ve své obhajobě uvedl, že i tato žena spadla ze schodů. Pád prý neviděl.

Poté, co uslyšel ránu ji pod schody zvedl a vynesl do vrchního patra budovy. I v tomto případě žena odmítla jeho nabídku přivolat lékaře. Uložil ji tedy na pingpongový stůl. V průběhu hodin z něj žena prý spadla, ale znovu ji tam uložil.

„Nechtěl jsem, aby ležela na zemi,“ reagoval Polák na dotaz státní zástupkyně, proč ženu znovu dal na vysoký stůl, když z něj padala. Následně šel popíjet s přáteli. Když se k ženě později vrátil, byla mrtvá.

Hlavní líčení bude pokračovat v úterý a ve čtvrtek, kdy by měli promluvit další svědci a soudní znalci.