pab, Právo

Podle informací Práva trýznění ženy trvalo bezmála dvě hodiny. Násilník ji nakonec rozvázal a odešel. Policie ho zatkla a obvinila ze znásilnění.

Soudce Jan Kasal Právu potvrdil, že v pátek podezřelého poslal do vazby. „S ohledem na to, že nejspíš trpí nějakou sexuální poruchou a bude třeba jej nechat zkoumat znalci, by mohl být jeho pobyt na svobodě nebezpečný a hrozilo, že by mohl podobný útok zopakovat,“ uvedl soudce.

Chtěl si to vyzkoušet



Podle něj se zadržený muž k činu doznal. „Tvrdil, že si chtěl vyzkoušet, jestli by ho sexuálně vzrušovalo svázat a ponižovat ženu,“ dodal soudce.

Podle informací Práva se obviněný s poškozenou znali, pracovali ve stejné firmě. Muž ženu vylákal do uvedené lokality pod záminkou, že jí chce ukázat objekt v chatové kolonii, který by si se svým manželem mohla pronajmout. Tam ji napadl, přičemž jí sebral mobilní telefon a hodil ho do vody.