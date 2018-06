pem, Právo

Všichni policisté byli převezeni do nemocnice. Jejich zranění by neměla být vážná. Dálnice je u Nákla ve směru na Olomouc uzavřena a doprava odkloněna na silnici II/635. Právu to řekla olomoucká policejní mluvčí Marie Šafářová.

Policisté podle ní přijeli pomoci řidiči nákladního vozidla, které se na dálnici D35 porouchalo a zůstalo tam stát.

„Přijeli tam služebním autem a označovali místo odstavení havarovaného kamiónu, aby na překážku upozornili projíždějící řidiče, a právě při této činnosti do nich narazil jiný kamión. Všichni tři byli se zraněními, která by však podle našich informací neměla být vážná, převezeni do nemocnice,“ konstatovala Šafářová.

Podle mluvčího krajských hasičů Zdeňka Hošáka v osobním vozidle zůstal po nehodě zaklíněn jeden člověk. Hasiči ho vyprostili, předali záchranné službě a na místě stále zasahují.

„Právě se tam překládá náklad z jednoho kamiónu do náhradního. Poté bude dálnice opět zprůjezdněna,“ dodala policejní mluvčí.