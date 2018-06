bad, Novinky

Pětatřicetiletý Sonnleitner z Mostu podle obžaloby loni v dubnu před rakovnickou diskotékou pobodal dvaceticentimetrovým nožem sedmnácti ranami o šest let staršího muže. Rány mířily mimo jiné do hrudníku, břicha a nohou. Sonnleitner měl svým útokem poranit mužova střeva a játra, poškozený ztratil na dva a půl litru krve.

Život mu zachránili místní hasiči, kteří mu poskytli první pomoc a zavolali záchranku. Sonnleitner je zároveň obžalovaný z neoprávněného přechovávání střelné zbraně. Obžalovaný je nicméně od incidentu na útěku a trestní stíhání proti němu je vedeno jako proti uprchlému.

Podle poškozeného došlo k hádce poté, co vyšel z nedaleké restaurace, aby si dal jointa. „Je to taková moje neřest,“ komentoval muž. Neměl ale s sebou zapalovač, proto si ho šel na diskotéku od někoho půjčit. Když si zapálil, vyšla z diskotéky asi tří- nebo čtyřčlenná skupinka lidí, která se do něj údajně začala hned navážet.

Chtěl působit sebevědomě



„Začali mě osočovat: ‘Co tady smrdíš, ty smažko, ty feťáku, co tady smrdíš‘. Asi jsem jim něco odpověděl,“ vzpomínal na začátek konfliktu napadený muž.

„Někdo chtěl zapálit marihuanu a já jsem to silně kritizoval,“ komentoval situaci jeden ze svědků.

Skupinka poškozeného prý nadále provokovala, strkala do něj. Postupně zatím nenásilný konflikt přerostl ve strkanici. „Byl jsem přesvědčen, že jsem v ohrožení. Snažil jsem se nedat najevo strach, chtěl jsem působit sebevědomě,“ řekl muž. Během potyčky někomu prý dal pěstí, další člen skupinky na něj prý skočil a oba skončili na zemi.

Poškozený si ale všiml obžalovaného Sonnleitnera, jak si připravuje nůž. „Když jsem vstal, stál přede mnou obžalovaný. Určitě jsem asi něco říkal, snažil jsem se dále budit sebevědomí a snažil jsem se útočníka odradit,“ uvedl při výpovědi napadený s tím, že utéct nebylo možné. „Došlo ke rvačce. Přiznávám, že první úder jsem zasadil já,“ dodal.

Muž schytal množství ran, podle svých slov kvůli adrenalinu ale nic moc necítil. Po několika málo minutách peroucí se dvojici od sebe odtrhl vyhazovač z diskotéky. Až tehdy muž zjistil, že je pobodaný.

Oba byli souzeni



„Když jsem nadzvedl tričko, viděl jsem vyhřezlý střeva a věděl jsem, že je průser. Pak přijela záchranka,“ řekl soudu muž, který v minulosti dostal dva podmíněné tresty právě za rvačky.

Žádný svatoušek není ani Sonnleitner, podle svědků byl rovněž odsouzený za násilnou činnost, kdy byl údajně ozbrojen mačetou. Nůž pak s sebou podle svých známých nosil na ochranu.

Poškozený se ve volném čase věnuje amatérskému boxu, podle svých slov jde ale spíše o kruhový trénink kvůli sedavému zaměstnání než o nějaké přípravy na zápasy. Po obžalovaném požaduje téměř šest miliónů korun jako odškodné.

Sonnleitner, mezi přáteli známý jako Sonny, po incidentu na nic nečekal a odjel do Mostu. Podle svědků měl zranění na noze a na ruce, odmítl se ale nechat ošetřit v Rakovníku, prý proto, že tam má poškozený známé.

Od té doby po něm policie pátrá, naposledy byl spatřen na Plzeňsku.

„Podezřelý muž je velmi nebezpečný a je pravděpodobné, že je ozbrojen,“ uvádí policie, která se s žádostí o pomoc s pátráním hned druhý den obrátila na veřejnost.