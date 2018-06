Radim Vaculík, Právo

„Po vyhodnocení všech okolností bylo prověřování GIBS ukončeno s tím, že v dané věci mohlo dojít k porušení interních předpisů, a proto byl z naší strany podán návrh na možné kázeňské projednání nadřízenému funkcionáři.

Prověřováním GIBS tedy nebylo zjištěno, že by se některý ze sloužících příslušníků vězeňské služby dopustil v této kauze trestného činu,“ sdělil v úterý mluvčí GIBS Ivo Mitáček.

Také policie již případ v minulosti uzavřela s tím, že šlo o sebevraždu bez cizího zavinění a ani inspekce nezjistila, že by dozorci Dahlgrenovi úmyslně k sebevraždě dopomohli, byť i jen svou nečinností.

Kevin Dahlgren před dvěma lety u soudu

FOTO: Vladimír Klepáč, Právo

Dahlgrena, který byl na cele sám a chodbu hlídaly kamery, měli dozorci kontrolovat každých třicet minut. Osudný den ale jeden z nich pochůzku vynechal, protože se mu údajně udělalo špatně. Trpěl totiž astmatem a poslal místo sebe na prohlídku kolegu, jenže v jiný čas, než měl. Když se pak v 18.00 přišel na vězně podívat, našel ho už mrtvého.

Dozorce ještě na místě museli ošetřit zdravotníci, protože utrpěný šok u něj prý vyvolal astmatický záchvat. Inspekce si kvůli tomu nechala vypracovat znalecký posudek z oboru soudního lékařství. „Bylo tam určité porušení vnitřních předpisů, ale nedosahovalo to takové závažnosti, aby bylo možné dotyčného obvinit,“ řekl k tomu Právu zdroj seznámený se závěry inspekce.

Vyšetřovatelé GIBS měli původně podezření, že se někdo z příslušníků vězeňské služby mohl dopustit trestného činu porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby. Za to hrozily až dva roky vězení a vyhazov od sboru bez výsluh a odchodného. Nikdo z tehdy sloužících dozorců však mimo službu postaven nebyl a obvinění podle úterních závěrů GIBS nakonec tedy také nepadlo.

Trest doživotí



Američan si v Česku odpykával doživotí za to, že v květnu 2013 brutálně zavraždil v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel - svou českou sestřenici s manželem i jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý.

Poté odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do USA. Následně byl zadržen na letišti ve Washingtonu na základě zatykače vydaného českými orgány. Americké soudy pak rozhodly o jeho vydání do ČR, přičemž šlo vůbec o prvního Američana, kterého jeho rodná země do Česka předala.