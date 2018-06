bad, Novinky

„Došlo k uplynutí poměrně dlouhé doby od spáchání trestné činnosti, došlo ke snížení celkového rozsahu trestné činnosti a dospěli jsme k závěru, že není bezpodmínečně nutné zachovávat původní výměru trestů soudu prvního stupně,“ odůvodnil snížení trestů pro Ryžáka a jeho komplice a dvorního vařiče Michala Kulhavého předseda odvolacího senátu Bohumil Kalát. Ryžákovi jej tedy soud snížil o dva roky, Kulhavému pak z 12 let o rok a půl.

Šlo především o to, že krajský soud vycházel při výpočtu množství vyrobené drogy pouze z výpovědi spolupracujícího obviněného. Podle odborného vyjádření ale mohlo jít o něco menší množství než patnáct kilogramů, jak uváděla obžaloba. Spoluobžalovaní Jakub Jon a Nikola Müllerová, kteří pomáhali s dovozem efedrinu a pseudoefedrinu z Polska, si odsedí osm let, respektive šest a půl roku vězení.

„To jsou sra*cky,“ kroutil po verdiktu nesouhlasně hlavou Jon, který se jako jediný (spolu s eskortou přivedeným Ryžákem) jednání účastnil.

Spolupracující obviněný dostal podmínku



Ryžák se svými komplici vyráběl mezi roky 2010 a 2012 na severu Čech pervitin z efedrinu a pseudoefedrinu dovážených z Polska. Celkem z něho podle spisu vyrobili v Liberci, Jablonci nad Nisou nebo Hrádku nad Nisou více než patnáct kilo metamfetaminu. Obžaloba původně hovořila až o třiceti kilogramech, prokázat se ale podařila pouze polovina.

Ryžák byl hlavním organizátorem a dalo by se říci i hlavou celé skupiny. Spoluobžalovaní Michal Kulhavý, Michal Kerner, Jakub Jon, Nikola Müllerová pomáhali s dovozem léků z Polska nebo se samotnou výrobou pervitinu.

Policistům fungování celé skupiny pomohl odkrýt spolupracující obviněný František Hippman, který dostal na podzim u liberecké pobočky Krajského soudu v Ústí nad Labem podmíněný trest. Kernerův případ byl vyloučen k samostatnému projednání.

Snažil se to hodit na policii



Ryžák v rámci své obhajoby tvrdil, že drogy vyráběl na popud policie, konkrétně důstojníka Národní protidrogové centrály Milana Vogela. S ním skutečně v kontaktu byl, ovšem coby informátor. Ryžák ovšem přišel s verzí, že s pervitinem obchodoval na pokyn Vogela, aby snáze pronikl do drogového podsvětí. Následovala obžaloba, podle které měl plukovník NPC krýt výrobu a prodej drog, Ryžáka měl navíc i vydírat. To Vogel kategoricky odmítl a trval na tom, že si počínal v souladu se zákony i s pokynem policejního prezidenta. Soudy Ryžákovi neuvěřily a Vogela před třemi lety pravomocně obžaloby zprostily.

„Navrhuju, aby se věc vrátila ke krajskému soudu a došlo k opravdu důslednému dokazování. Myslím si, že plukovník Vogel by měl být zkonfrontován s e-maily, SMS zprávami a odposlechy. Já jsem si vědom toho, že byl zproštěn, ale jeho obžaloba nestála na tom, že on se mnou páchal nějakou trestnou činnost, ale na tom, že nekonal. Měl být obviněný z toho, že spolu se mnou organizoval výrobu,“ prohlásil Ryžák ve své závěrečné řeči. Podobně argumentoval i jeho obhájce, podle kterého Ryžák „konal v důsledku aktivity plukovníka Vogela“.

Ostatní obhájci žádali buď zrušení rozsudku a vrácení do Liberce k novému projednání, případně nižší tresty pro své klienty. Státní zástupkyně naopak požadovala, aby Ryžák ke čtrnáctiletému trestu musel uhradit peněžitý trest. Jon by pak podle ní měl strávit ve vězení delší dobu, protože podle názoru státní zástupkyně nebyly splněny podmínky pro uložení trestu pod spodní hranicí zákonné trestní sazby, která v tomto případě činí deset až osmnáct let.

Odvolací soud tento případ dostal na stůl již podruhé, když v lednu 2015 zrušil původní rozsudek, ve kterém Ryžák dostal patnáctiletý trest, a případ vrátil do Liberce k novému projednání.