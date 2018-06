ape, Právo

Vražda se stala loni v noci na 24. září. Chlouba měl obě dívky škrtit celé hodiny, jedna to nepřežila. „Nebyl to opravdu žádný plán a úmysl, chtěl bych se za to jednání omluvit,“ prohlásil před soudem Chlouba. Přes senátem obšírně vypovídá již od rána. Rodičům dívek prý hned první týden ve vazbě napsal omluvné dopisy.

Šestatřicetiletý Martin Chlouba (vpravo), který je obžalovaný z loňské vraždy 14leté dívky a pokusu o vraždu její starší kamarádky.

FOTO: Vojtěch Hájek, ČTK

Chlouba si měl den před činem koupit erotickou stahovací pásku. Když šla mladší z dívek na procházku se psem, svázal starší na židli, s čímž měla dívka souhlasit. Pak ji začal škrtit prádelní šňůrou. „Přes krk jí nejméně v nepřímém úmyslu usmrtit přehodil prádelní šňůru, kterou ji začal škrtit,“ uvedl v obžaloba státní zástupce Vladimír Jan.

Skoro rok jsme spolu vyjma dvou měsíců žili. Platil jsem jí úplně všechno. obžalovaný o starší dívce

Později zezadu přistoupil ke druhé dívce, kolem krku jí měl přehodit černý pásek a odtáhl ji z pokoje ven. „Poškozená ležela na břiše a omotal jí kolem krku červený provaz, který visel ze zábradlí v patře domu a kterým byla předtím připoutána a provaz kolem jejího krku utáhl a uvázal uzlem, sedl si na ní a za provaz jí zvedal hlavu nad zem, čímž došlo ke škrcení poškozené a kolem 2:00 hod. ke smrti poškozené,“ uvádí obžaloba.

Chtěl prý spáchat sebevraždu



Obžaloba dále tvrdí, že tělo mrtvé dívky schoval ve sklepě pod podlahu. Starší z dívek pak naložil do auta a odvezl ji do České Kamenice, kde jí dal telefon, aby si zavolala pomoc. Měla řadu zranění svědčících o škrcení.

Chlouba po činu plánoval sebevraždu a spolykal léky na srdce. „Neuměl jsem si představit jiný konec než sebevraždu,“ uvedl Chlouba s tím, že policie přijela dřív a odvezla ho do nemocnice na výplach žaludku.

Martin Chlouba před ústeckým soudem.

FOTO: Aleš Pelikán, Právo

Starší z dívek u něj dle obžaloby téměř rok bydlela a měl s ní mít vztah. Mladší prý přijela jen kvůli koním, původně prý nepočítal, že tam bude. „Skoro rok jsme spolu vyjma dvou měsíců žili. Platil jsem jí úplně všechno. Oblečení, studium, angličtinu v zahraničí, měla nový telefon, iPad,“ doplnil.

Rodina zemřelé dívky požaduje téměř čtyři milióny korun jako odškodnění za nemajetkovou újmu. Dívka, která přežila, žádá jeden milión korun.

Soudní jednání je naplánované na celý týden, v úterý a ve středu mají vypovídat svědci, ve čtvrtek znalci. Zatím není jasné, kdy by mohl padnout rozsudek.