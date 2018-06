Petr Marek, Právo

Šula se k útoku z loňského prosince přiznal, odmítl však, že by chtěl vraždit. Někdejší partnerka mu v životě prý mnohokrát ublížila a údajně mu neustále lhala. Argumentoval tím, že sekerou měl v úmyslu rozbít jen stůl, aby ženě nahnal strach. Z téhož důvodu ji škrtil toporem od rýče.

„Chtěl jsem jen, aby mi konečně řekla pravdu,“ vypověděl obžalovaný s tím, že rdoušení rukama, kterého se vůči napadené rovněž dopustil, patřilo k běžným praktikám, které provázely jejich sex. A tak tím prý nijak nehodlal družce ublížit.

Soud však jeho argumenty neakceptoval. „Výpovědi svědků, ale i další důkazy, například stopy na těle poškozené, obhajobu jednoznačně vyvracejí. Kdyby chtěl jen rozbít stůl, nepokračoval by dál v brutálním ataku. Sápal se pak i po kladívku a nůžkách, ale v tom mu zabránila kamarádka napadené. Poté ji škrtil toporem od rýče. A rdoušení, bez ohledu na to, zda skutečně patřilo mezi jejich oblíbené hrátky při sexu, rozhodně bylo rovněž také razantním útokem. Nešlo totiž o sex, ale o konflikt,“ uvedl předseda senátu Eduard Ondrášek.

Šlo rovněž podle něj minimálně o nepřímý úmysl. „Pokud někdo na někoho zaútočí sekerou, přetne mu žebro, nelze to kvalifikovat jinak,“ zdůraznil soudce.

Obvinění ze znásilnění



Uložit trest na samé spodní hranici zákonné sazby, která činí 10 až 18 let, nebylo podle něj možné. To s ohledem na to, že Šula měl v době činu z rozhodnutí jiného soudu zákaz kontaktu s bývalou družkou, a to kvůli tomu, že ta ho obvinila ze znásilnění.

Tento případ se k soudu zatím nedostal. Nepadla ani obžaloba. „Je sice pravda, že se setkali z popudu poškozené, ale Šula to měl za dané situace odmítnout, nebo minimálně se vyhnout jakékoliv rozepři,“ konstatoval Ondrášek.

Brutální čin se měl podle obžaloby odehrát loni 4. prosince v objektu domu kamarádky někdejší Šulovy družky, u níž napadená v té době bydlela. Obžalovaný ji tam po předchozí hádce nejprve v garáži chytil pod krkem a zaútočil na ni sekerou, přičemž ji zasáhl do boku a poranil jí mimo jiné žebro a plíci. Další ráně, ke které se vzápětí napřáhl, zabránila kamarádka poškozené. Šula i poté v útoku, a to opakovaně, pokračoval.

Pokaždé, když se ženě, s níž mají společně syna, podařilo utéct, ji podle soudu pronásledoval. Pak jí chtěl hlavou udeřit o sloupek u domu, ale právě tam běsnění zanechal a ženu doprovodil zpět do bytu. Ta se s kamarádkou poté ukryla v kuchyni a přivolaly policii a lékaře.