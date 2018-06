Michael Polák, Právo

Stejskal byl jediným obžalovaným z týmu policistů, kteří v září 2015 na poli v Písečné u České Lípy zasahovali. Podle obžaloby měl jednoho ze sběračů, kteří zrovna svačili, šestkrát udeřit teleskopickým obuškem, povalit na zem a způsobit mu lehká zranění.

Státní zástupce mu za zneužití pravomoci veřejného činitele navrhoval podmíněný patnáctiměsíční trest se zkušební dobou na dva roky. Policista se bránil tím, že zásah probíhal podle nacvičených postupů a byl podle něj přiměřený.

Předseda českolipského soudu Milan Vencl, který se kauzou zabýval, mu dal za pravdu. „Nedospěl jsem k závěru, že by použití donucovacích prostředků bylo v rozporu se zákonem o policii,“ uvedl soudce.

Nepřipravený zákrok



Státní zástupce Martin Tvrdík se proti verdiktu na místě odvolal. Podle něj byl zákrok nepřiměřený, nepřipravený a dopředu odsouzený k nezdaru. „Policisté neměli s sebou nic, podle čeho by mohli vyhodnotit, že jde o technické konopí,“ řekl v závěrečné řeči Tvrdík.

Upozornil také na způsob zásahu. Policisté k němu vyjeli se čtyřmi auty, dvě jela ke sběračům, další dvě čekala na druhé straně pole. „Bylo to jako ve válce. Jako kladivo, které udeří, a kovadlina, o kterou se zarazí,“ řekl státní zástupce.

Zmínil také, že policisté měli vědět, že nejde o nelegální konopí. „Už z toho, že šlo o louku o rozměru jednoho hektaru, jim to mělo být jasné. Nelegální konopí se u nás pěstuje hydroponicky, ve sklenících, a ne na loukách,“ uvedl Martin Tvrdík.

Ještě před závěrečnými řečmi u soudu vypovídal také soudní znalec, který měl podle videozáznamů z kamer v policejních vozech posuzovat průběh a oprávněnost zásahu. Policistů se zastal.

Nenechal se ošetřit, není důkaz



„Zákrok neproběhl proto, že sběrači sklízeli konopí, ale byl vyvolán neochotou a neuposlechnutím policistovy výzvy,“ prohlásil znalec Zdeněk Náchodský. Stejskalovy údery teleskopickým obuškem podle něj nebyly vážné. „Bylo vidět, že pan Stejskal použil obušek s rozmyslem a bez emocí. Čtyři ze šesti úderů mířily do osvalených částí těla,“ řekl.

Vyloučil, že by Stejskal udeřil brigádníka obuškem přes hlavu, ačkoli na videozáznamu se takový úder zdál velmi pravděpodobný. „Nemá to pro mě důkazní hodnotu. Byl by to úder, který by poškozenému minimálně roztrhl pokožku hlavy a o žádném takovém zranění neexistují doklady. Poškozený se nenechal ošetřit,“ uvedl znalec.

Policista Stejskal má u policie – jak zaznělo u soudu – velmi pozitivní hodnocení. Před vynesením rozsudku ve středu řekl, že je mu líto, jakým směrem se celá záležitost ubrala. „Vždy jsem jednal podle zákona a v zájmu veřejnosti, a to bez ohledu na svoje pohodlí a čas,“ řekl Stejskal.