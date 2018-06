lž, Právo

„Výskyt klokana nám hlásí svědkové už zhruba od 9. června. Pohybuje se v lokalitě na okraji Hradce Králové u Slatiny a sousedního Černilova,“ uvedla mluvčí strážníků Eva Kněžourová s tím, že s odchytem pomáhají i odborníci z minizoo ve Stěžerech.

Čtyřletý samec pojmenovaný Zuzaňák utekl chovateli v nedaleké obci Divec, když protrhl oplocení nového výběhu. To bylo už 5. června, tedy před týdnem. Zatímco dříve byl krotký a přiběhl na zavolání, nyní neví, co s nabytou svobodou a „jančí”. Zatím odolal každému pokusu o odchyt. Kromě městské policie se o to pokoušela i státní policie, kterou přivolali v sobotu lidé, kteří zvíře viděli z taxíku.

„V minulosti jsme už odchytávali nejedno exotické zvíře včetně hadů nebo například nosála, ale klokana poprvé,“ poznamenala mluvčí strážníků.

Ve snaze odchytit zvíře budou strážníci pokračovat i nadále. Kvůli bezpečnosti na silnicích v této okrajové části krajského města i kvůli bezpečnosti klokana samotného.