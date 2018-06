ok, Novinky

Vyšetřování případu nebylo pro kriminalisty jednoduché, jelikož veškeré aktéry skrývala anonymita internetu. Jako první je na podivné nabídky upozornil novinář, který s policisty následně spolupracoval.

Obchodník se vzděláním ve všech případech komunikoval se zájemci jen do té doby, než zaplatili zálohu. Pak se odmlčel a spoléhal zřejmě na to, že si nikdo nebude stěžovat, protože by se tak zájemci sami dostali do střetu se zákonem.

„Kriminalistům se podařilo v rámci prošetřováním dohledat necelou padesátku těch, kteří si byli ochotni vysvědčení nebo diplom koupit. Byli to lidé jak z celé České republiky, tak ze Slovenska,“ uvedl mluvčí policie Tomáš Hulan s tím, že lidé byli zaskočeni, ale nakonec spolupracovali.

Diplom pro rodiče



Důvody, které je k padělanému vzdělání vedly, byly dva. Chtěli získat lépe placené místo nebo potřebovali doložit rodičům již zaplacené vzdělání, na které se ovšem „vykašlali“.

„Po zadržení šestadvacetiletého muže proběhla i domovní prohlídka. Při té kriminalisté zajistili jak počítače s příslušným softwarem, tak i šablony pro výrobu různých vysvědčení a diplomů,“ konstatoval Hulan.

Padělatel byl obviněn z podvodu. S ohledem na výši způsobené škody, která je téměř osm set tisíc korun, hrozí obviněnému trest odnětí svobody až na osm let.