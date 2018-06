Jan Švábek, Právo

„Žena byla při vědomí, její stav byl stabilizovaný,“ sdělil Právu mluvčí krajské záchranné služby Martin Brejcha. Podle zjištění Práva had ženu kousl do ruky.

Událost byla nahlášena před jedenáctou hodinou, a to z okolí areálu Belvedér. Za jakých okolností k uštknutí došlo, není jasné. Záchranáři ženu transportovali do krajské nemocnice v Klatovech.

Lehčí průběh otravy

„Otrava má zatím lehčí průběh, nicméně žena je v současné chvíli na pozorování na multioborové jednotce intenzivní péče. Pokud by byl průběh dobrý, zítra by mohla být propuštěna,“ sdělil Právu Jiří Kokoška, mluvčí společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, pod niž zařízení v Klatovech spadá.

Podle strážců šumavského národního parku dochází k uštknutí hadem spíše sporadicky.

„Jedná se o jednotky případů za sezónu, o kterých víme. Samozřejmě ne každý volá o pomoc. Řada lidí, kteří o kousnutí zmijí něco vědí, si k doktorovi často dojede sama. Pokud jim rána nezčerná, tak to ani neřeší,“ sdělil Právu strážce parku Tomáš Jiřička.

Zmije pro zdravého člověka není životu nebezpečná. Komplikace ale mohou nastat například u kardiaků, dětí nebo starých lidí. Podle záchranářů už se na rozdíl od praxe v minulosti rána neškrtí a sérum se nepodává.

Vysoké boty a delší nohavice

Letos se podle všeho jedná o první případ uštknutí hadem na západočeské straně Šumavy. „Od začátku jara jsme žádný takový případ neřešili. Pokud k něčemu takovému dojde, lidé by neměli panikařit a měli by co nejrychleji zavolat tísňovou linku zdravotnické záchranné služby,“ sdělil Právu náčelník horské služby Michal Janďura.

Ideální je vyvarovat se pohybu ve vysoké trávě nebo sezení na kamenných místech. „Pokud se takovým místům lidé nevyhnou, měli by si alespoň obléct vysoké boty a dlouhé nohavice, a to nejen kvůli zmijím, ale i kvůli klíšťatům, jejichž počet v nižších polohách neustále narůstá,“ doplnil náčelník šumavské horské služby.